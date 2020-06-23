日式燒肉潮　熱爆全港

香港人愛開住冷氣打邊爐，日本人就四季都愛吃日式燒肉，各式肉片烤得油脂滲漏、油香四溢，配杯冰凍啤酒超正。時下的時勢當然不能親身飛到日本品嘗日式燒肉，但香港的日式燒肉店卻如雨後春筍，開到成行成市，有本地品牌，亦有日本過江龍名店，由矜貴的和牛燒肉到有趣主題的烤肉均有，食肉獸與一眾烤肉控可別錯過。

搶先試名店副線

日本一間燒肉名店，連碧咸父子都曾經幫襯，其副線燒肉店於去年年尾在東京開業，今個月率先在港開設全球首間分店，新店每月只有250位名額，故必須預訂，相當浮誇。燒肉店選用的和牛，是原隻從日本拍賣行直送抵港的犢牛，每一個部分都經精心挑選和切割，如招牌BBQ日式燒肉套餐就有霜降、中等及赤身3個不同部位的尾崎和牛，脂肪分布各有不同，每一口都帶來獨特口感與味道，配以和牛肉骨湯、鑄鐵鍋煲煮的越光米飯等，別具風味。

高質燒肉放題

別以為日式燒肉一定「貴」不可攀，銅鑼灣一間新開的日式燒肉專門店，以傳統的百鬼夜行故事作設計，配以優質的和牛燒肉放題作主打，餐牌有約10款的鹿兒島及宮崎A4和牛供選擇，包括前胸肉、胸腹肉、上小排肉、横隔肌、腹脅、內側腹肉、上肩肉、熊本F1肉眼和西冷等，還有可以一次過品嘗到8個不同部位的「牛鬼拼盤」，配以蘋果柚子紅酒燒汁、辣味噌醬和葱油醬3款特色醬汁，提升肉鮮味。店家還推出了控制燒烤時間的燒肉指南，讓大家可以將每一口燒肉都烤得完美。

日本人氣燒肉店

一間於兩年前在中環開設的日本燒肉店，元祖店於東京開業達30年，於2018年在日本食評網Tabelong的人氣榜評選為第二名，亦曾被選為日本十大最佳燒肉餐廳。店內的和牛全是從日本各地搜羅而來，最特別是用上冰鮮和牛，讓肉質保持鮮嫩多汁，而且還有很多特別的部位如股肉、牛腿內地側、腹脇肉等，新鮮感十足。每個部位都有特定的燒法和燒烤時間，務求凸顯牛肉最佳滋味。