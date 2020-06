近日天氣雖然炎熱,但唔少人堅持外出運動,李施嬅決定挑戰自己,去到有「香港第一險峰」之稱嘅西貢蚺蛇尖行山,佢話:「聽講是香港難度最高的山。來回大概10km,6至8小時。有樓梯,有沙路,有碎石路,有樹同草包圍着的小路,大部分時間都暴曬,最後還要帶手套攀爬石山,真不簡單。」

雖然佢話行到有中暑感覺,但都冇放棄,透露上到山頂見到眼前美境,非常開心,仲開心到喺山上跳繩、單腳擺甫兼扮蝴蝶影相:「我帶了2公升水,到最後都不夠。有點想中暑的感覺。熱到有點暈,累到腳軟,中途有懷疑自己是否夠體力落山。原來有人在挑戰這個山中暑,心臟病發,甚至死亡。挑戰之前真的要有經驗同做好準備。不過上到頂,真是一個世外桃源。I DID IT!I love hiking. Whenever I conquer a mountain, I feel invincible in life. .」