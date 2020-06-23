否認整容上癮　河莉秀自爆有新男友

韓國45歲變性藝人河莉秀大前年與結婚十年的老公鄭英鎮（Mickey）離婚，有指二人是因為鄭英鎮事業失敗導致經濟出演困難而決定離婚，但河莉秀其後否認，望大家要惡意猜測，而鄭英鎮已於去年再婚。河莉秀昨晚亮相女星金秀英主持的節目《吃飯了嗎？》，大談當年決定變性的原因，又自爆曾想過做子宮移植手術，並透露現時正在蜜運中。

河莉秀指自己是讀男子初中及男子高中，初時並不知道這個世界有變性人，後來發現自己喜歡的是男人，並經常交男友，而她在初中開始想變靚，更會化妝返學，而她又講到自己決心要變性的原因：「當時我有一個拍咗拖一年左右嘅男朋友，我哋鬧交嗰時佢同我講『反正你都唔係女人』，當時開始覺得我要改變自己嘅身體。」

她指當時自己為了儲6.5萬港元做變性手術而到日本做舞蹈員，她在回想做手術的經歷：「做完手術醒番之後，感覺好似下身畀人用鎚仔打過咁，條腰好似斷咗咁，成身都腫晒，就咁喺床度瞓咗兩星期，完全落唔到床，要定時食止痛藥止痛。」對於被指她要不斷打女性荷爾蒙針，她便表示：「做完變性手術之後一次都冇打過，我知道做完變性手術嘅人有90%都係唔會打。」而她又否認自己整容上癮：「出道前我有整過鼻，之後有間中做脂肪移植，但唔係每年都做。」

談到人生中最難忘的時刻，河莉秀便指是與Mickey結婚的時候，又感謝對方在面對攻擊時也繼續留在自己身邊，她坦言自己在結婚時知道不能生育，但在婚後卻想為對方生B，曾想過做子宮移植手術，但因為至今需要服用免疫抑制劑一年，更要做試管嬰兒手術，程序十分繁複，所以她最終放棄。

河莉秀又在節目中透露現時有男友：「我遇到新男友，已經拍拖第二年，但依家我唔會再公開戀情。」