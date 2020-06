藝人羅天宇(Joey)向來愛錫弟弟胡㻗,昨日是胡㻗的26歲生日,Joey更為他舉行生日會,與媽媽、家人及好友齊齊為弟弟慶生,雖然Joey比弟弟年長七年,但二人關係相當要好,Joey更於社交網貼相貼文謂:「Happy Birthday to my tiny little baby brother!」相當有愛。問到Joey會否想有機會跟弟弟合作拍劇?他謂:「都好喎!其實我哋都未試過合作拍劇,都想試吓,應該幾得意!不過最好佢演我哥哥囉!」

至於胡㻗的緋聞女友劉穎鏇最近頻頻為新劇《超能使者》開通宵,說到她沒有出席生日會,問到是否要開工?她謂:「我有send message畀佢呀!祝佢生日快樂,其實今個月我都有好多朋友生日,但係自己都一直日日開工,所以都冇時間,真係要等拍完劇先可以用朋友一齊食飯啦!」