一個月遊七個城市！李昇基爆劉以豪私密床事

韓國男星李昇基與台灣男星劉以豪合拍的Netflix節目《TwoTwogether：男神一起來看你》將於本月26日上線，二人跨越語言和國境，耗時一個多月探訪亞洲七座城市，走遍之前從粉絲們募集得來的推薦景點，包括印尼雅加達、峇厘島，泰國曼谷、清邁，尼泊爾波卡拉和加德滿都，而二人今日透過線上直播形式舉行記者會，大談拍攝趣事。

第一次演出真人實境節目的劉以豪一開口就用韓語對李昇基說：「我好想你！」儘管分格兩地，但是交情依舊不變，頻頻透過分格畫面來擺出愛心手勢及互動。被問到接拍節目的心情時，劉以豪直言每一天都有著不可思議的旅程：「非常刺激，超乎自己的想像！」由於他聽不懂韓語，所以只能一直觀察李昇基的反應，笑稱自己成為了「李昇基觀察家」，李昇基則透露當初除了因為信任團隊製作該節目，還想和劉以豪成為好朋友，所以決定出演這個節目。

談到二人的「初夜」，劉以豪坦言是「充滿驚嚇」，原以為旅行第一天抵達的印尼日惹民宿只是節目的綜藝效果，拍完收工後會回去酒店各自休息，所以連洗頭水、沐浴露等個人用品都沒帶，又指沒想過回到民宿後，房內還有20多個攝錄機24小時拍攝自己，李昇基則透露自己是穿着T-Shirt和短褲睡覺的人，沒想到對方卻是穿着高級絲綢睡衣出現，讓他大嚇一跳，感覺身邊睡了位亞洲王子。

當被問到最難忘的美食時，劉以豪感性表示是在路邊擺攤的一位老奶奶所做的早餐，卻讓曾為劉以豪準備辣炒年糕、韓式水餃、飯卷等韓式早餐給劉以豪吃的李昇基大感受傷，而二人均指「高空跳水」的行程是最難忘的回憶，兩人在節目中必須各自從 8 公尺與 15 公尺高的崖邊跳下去，才能完成任務去見粉絲，劉以豪又自爆自己當下有點生氣，因為李昇基從高空跳下時太帥氣，李昇基則爆笑回答指自己必須從高達 15 公尺跳下，當時心情是：「我只想健健康康地見到粉絲啊！有必要做到這種地步嗎？」不過敬業的兩人最後依舊克服心中恐懼完成任務，順利見到粉絲，並成為旅行中最難忘的回憶。