先軟後硬是勃起功能障礙嗎？

Q：我今年三十多歲，男性，有廿多年的自慰習慣，每星期次數自慰不多，每一兩個月會發生一次性行為，通常有晨勃。我發覺無論是自慰或做愛，當開始亢奮時，硬度不足，到將要高潮及到達在高潮時才會硬。自慰時有這情況發生還不算有甚麼影響，但做愛時就會較難進入，除非女方夠濕潤。這是勃起障礙嗎？自慰有影響嗎？怎樣改善？或有甚麼食物有助提升性功能？謝謝！

Johnny

A：閣下描述於接近射精之時，陰莖硬度足夠，加上「晨勃」正常，這說明性機能基本上處於正常水平。至於發生「先軟後硬」的困擾，此為輕度的勃起功能障礙，屬於小毛病，它構成了初始的性交困難，也會惹來心理上的尷尬，要待至陰莖完全充血便能暢順完事。

陰莖需時醞釀才能變硬，其實與男性的日常生活與作息習慣有着密切關係。首先生活和工作壓力過大，容易導致男性力不從心。另外，平常如睡眠不足，即以引發各式性功能障礙如早洩、難勃、中途不靈光等情況。自慰方面，除非是自慰過密和縱慾，使身體承受不來，否則一般來說，適量自慰屬性慾發洩的基本環節，並不會引致性機能障礙如陰莖硬度不足等。

這類「短路」毛病，可能只是暫時性的，亦有機會演變成長遠的性困擾，當男性一旦發現出現性功能障礙問題，宜及早求助，找出問題根源。性功能障礙已有年輕化趨勢，當出現障礙徵狀，宜向醫生或性治療師求診，診斷問題屬生理、心理抑或認知毛病，盡`快找出解決問題的方法。

飲食作息上，建議閣下可先行改善日常的生活習慣，要保持良好的性功能，男性必須督促自己有充足睡眠，早睡早起，吸收均衡營養，可選擇一些平民化的助性食物。多進食蕃茄、核桃、含豐富的磷脂質的小蝦、螃蟹、貝殼類等食物，已足夠使男性精力旺盛。

李偉儀