江嘉敏發酒癲坐橋邊　丁子朗「執屍」：成身奶味！

丁子朗與江嘉敏近日忙於為無綫新劇《七公主》開工，日前深夜台前幕後到九龍灣「志明與春嬌橋」拍攝二人初遇戲分，劇情交代嘉敏醉酒危坐橋邊，子朗懷疑她自殺，即不顧一切撲前勇救佳人，二人墮地慘變「脆麻花」，子朗更被「嘔吐物」搞到一身都係，場面尷尬。

為投入演出，嘉敏藝高人膽大，事關天生對酒精敏感的她因應劇情所需，作勢喝下少許啤酒，原以為沒有大礙，豈料完成拍攝後，發現身體出紅疹！而拍攝期間她綁着威吔坐在橋邊扮「發酒癲」，動作頗大，令人看得心驚膽戰，連橋下駕駛汽車的司機也被嚇得減慢車速，嘉敏更應導演要求愈坐愈出，認真專業！

至於丁子朗為「救人」被嘉敏嘔到滿身穢物，雖然只是鮮奶和麥皮的混合物，但「黐立立」的感覺加上汗水，絕不好受！他事後表示：「開咗成日工，返到屋企已經好攰，但忍唔住都用咗半粒鐘嚟徹底梳洗，成日凝住個身仲有陣奶味！（以前有冇試過類似『執屍』經驗？）試過有次同朋友去飲嘢，扶佢上到我架車佢就想嘔，最終撳低車窗嘔喺出面，但隨住風勢啲異物吹番入嚟，搞到成個位都係，結果嗰晚我通宵洗車，印象難忘。」他透露「闖禍者」是圈中人：「我唔講係邊個，大家估吓啦！」