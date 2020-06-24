東方日報C1：吳若希鬧老公澳門收埋女人

不時鬧爆老公何兆鴻（Alex） 的吳若希（Jinny），等了4年終於推出全新專輯《愛情無 價》，當中大部分歌曲都跟Alex有關。她借歌向老公開火，無綫熱播劇《那些我愛過的人》插曲《沒有你並無掛念》，講述婚後一個相熟朋友見她有美滿家庭而戥她開心，Jinny承認記錄了與舊愛的故事：「當時大家都唔成熟，突然間喺我生命入面消失，好可惜我哋最後冇一齊到，可能有 一份遺憾，但都代表嗰個人某程度喺我心目中 係有位置。」不過二人現時依然是好朋友，經常會見面。

死都唔介紹

她認為每個人都有過去，老公亦認識她這位舊愛，Jinny乘 機暗寸老公：「梗係有介紹啦！（你老公好大方。）我都接受佢嘅過去㗎，佢嘅過去仲曾經同我重疊添，我都唔介意囉， 佢憑咩介意我嘅過去？都唔同佢重疊嘅。」隨即踢爆Alex收埋一個「閨蜜」，她爆陰毒笑說：「我同老公最大分別 係，我覺得冇嘢，光明正大嘅時候，咪介紹嚟識囉，就 算我同嗰個人玩得幾親密，我哋都知道係當對方係好好 嘅朋友，但佢（Alex）冇㗎，到依家佢有個神秘閨蜜 都未出現㗎。」

她坦言只知老公的閨蜜是澳門人，見過對方照片：「但暫時我未收到任何關於嗰個閨蜜嘅任何邀約， 我覺得既然閨蜜咁Friend，都唔介紹嚟識吓， 唔係好得！一路都話要介紹我嚟識吓啦，但佢唔介紹，唔知點解！（佢刻意收 埋？）我唔知佢係咪刻意收埋，可能人哋真係唔得閒。（係咪 同你重疊嗰個？）唔係，重疊嗰個係第二個。（可能人哋唔想 見你？）都係，似人哋唔想見我，如果唔係都唔會約咗咁多次 都推啦！」

愈講愈興起的Jinny繼續咬住老公唔放，笑言新歌《麻醉》 正是她發現老公過往「一腳踏兩船」的心情，主動重提當年Alex疑 劈腿，同時送兩紮花給兩個女人：「嗰時我同佢拍拖幾個月，我問 咗佢好多次，你有冇女朋友呀？有冇不停花弗呀？你早少少同我 講，我識得點樣答人哋（記者），但你咩都唔講，由人哋把口知 咗，係嬲到癲咗。」她還記得當時與Alex由泰國旅行返港，剛承 認戀情，但對方即被爆一腳踏兩船：「我話同你唔會分手住，因為啱啱承認你呢個男朋友，即刻同你分手，外界會覺得你唔誠 實，呢樣嘢對Alex唔係咁好。所以我話如果你想繼續行落去，希望未來日子你畀番啲信心我，嗰段時間就正正係歌詞講嗰句 『演好一對情侶』，我仲記得錄呢首歌時係崩潰喊住唱。」

讚細心好脾氣

Jinny看似毒舌成日鬧老公，其實口不對心，她說： 「佢係一個好照顧到我心靈上面嘅人，可能我唔開心時， 覺得有佢喺度已經好滿足。雖然佢有缺點，但佢脾氣好，對我做一啲好Sweet嘅嘢，佢似細心老婆多過我。 佢最好一樣嘢係畀到家庭溫暖我，唔係淨係畀咗佢呢個人我，係畀咗佢爹哋媽咪我，老爺奶奶好錫我。佢亦畀咗個我好錫嘅小朋友我，呢樣係錢買唔到。」

另外， 她早前接受電視台訪問，提到經常鬧老公，她笑 言：「用溫和嘅方法對男仔係冇用！佢依家唔同 咗，但仲有進步空間。記得上一胎我臨生 前，喺醫院姑娘叫佢唔好瞓，話你太太就 生，佢竟然繼續瞓，嗰下我好嬲！ 好期待今胎佢會瞓到隻豬咁。」

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