憑同志片《以你的名字呼喚我》(Call Me By Your Name)而上位的24歲美國男星添麥菲查洛美(Timothee Chalamet),自4月與尊尼特普(Johnny Depp)索模女兒Lily-Rose Depp甩拖之後一直冇拖拍,而昨日有狗仔隊就影到添麥菲與比他大6年30歲的《銃夢:戰鬥天使》(Alita: Battle Angel )拉丁女星Eiza Gonzalez於墨西哥度假期間咀嘴!

二人當時與幾名友人在泳池游水曬太陽,期間添麥菲拎住結他玩音樂娛賓。之後他除去上衣大晒排骨與穿三點式的Eiza一齊鴛鴦嬉水。

Eiza向來對圈中人情有獨鍾,先後與多位男星包括歌手Fergie影星前夫Josh Duhamel、「雷神弟弟」里安漢斯禾夫(Liam Hemsworth)以及名DJ Calvin Harris等拍過拖,而去年12月她亦被影到與男星Luke Bracey於墨西哥咀嘴。愛情生活絕對經驗豐富!