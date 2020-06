萬元狂賞全民共享　新地送$700萬現金券

【特約報道】政府向全港市民派發$10,000 現金以刺激本地消費,預計首批市民最快在7月上旬領取現金,新鴻基地產(新地)旗下24個商場亦積極推出多項購物優惠及現金券回贈,實行全民開心消費,顧客更有機會於一天內獲得高達$10,110現金券。

新地24個商場聯手推出是次「萬元狂賞」活動,預計將送出總值$700萬現金券。自二月起,新地已推出連串商場優惠及消費獎賞計劃,預計今年內送出最少$6,000萬消費獎賞,鼓勵消費。剛完結的「心意分享 人人有獎」活動,參與人次接近20萬人,人均消費達$1,200-$1,500。

新一輪「萬元狂賞」包括兩項獎賞活動:

1.新地將於7月1日至7月26日期間,逢公眾假期及週六、日共9天,每天推出「萬元狂賞」,當天於同一個參與商場電子累積消費金額最高的消費者,可獲$10,000 現金券。

2.6月29日至7月26日期間新地推出「日日獎」,顧客在新地商場以電子消費滿指定金額即可獲現金回贈:消費滿$500即獲贈價值$30現金券;消費滿$1,000即獲贈價值$80現金券。The Point by SHKP 會員更只需消費滿$450及$900便可獲得相應獎賞,並同時賺

取消費積分。積分可以兌換電子現金券及禮品。

因此,顧客有機會於活動期間的周末獲得共$10,110現金券。

各商場更同期舉行各式各樣優惠推廣及夏日主題裝置,帶動人流到商場,顧客盡享雙重着數。「萬元狂賞」活動及各商場優惠詳情,請留意各商場宣傳品、The Point by SHKP 網站、Facebook 等。

商場:APM

活動:Eat Together Enjoy Movie

日期:即日起至7月31日

部份推廣優惠及活動:憑兩張同日電影戲票或票尾即可換取$20餐飲券及一小時免費泊車券

商場:東港城

活動:閃亮購物賞

日期:即日起至8月31日

部份推廣優惠及活動:於珠寶鐘錶商戶單一消費滿$5,000即可獲$500商場禮券

商場:北角匯

活動:信用卡推廣

日期:即日起至8月31日

部份推廣優惠及活動:憑指定信用卡於指定時裝及美容商戶單一消費滿$500可獲$100時裝及美容券

商場:沙田HomeSquare

活動:Smart Buy Weeks 2020

日期:7月12日-8月12日

部份推廣優惠及活動:網上 homesquare.buys.hk 預留家居筍貨,2,000件貨品一折起發售

商場:上水廣場

活動:炫美有賞

日期:7月1日-8月31日

部份推廣優惠及活動:於珠寶鐘錶商戶消費滿$5,000可獲$500珠寶鐘錶禮券

商場:新都會廣場

活動:Get it beauty

日期:6月29日-11月30日(星期一至五)

部份推廣優惠及活動:消費滿$800即可獲$50美容現金券

商場:Mikiki

活動:VIP Jetso Shopping

日期:即日起至7月31日

部份推廣優惠及活動:消費滿$10,000即可獲贈$1,000商場禮券

商場:MOKO

活動:週末送大禮

日期:7月1日-8月31日

部份推廣優惠及活動:消費滿$1,500即可獲$100指定贈券

商場:沙田新城市廣場

活動:星期六快閃優惠

日期:7月4日-7月25日(逢週六)

部份推廣優惠及活動:於珠寶鐘錶商店消費滿$30,000即可獲$3,000珠寶及鐘錶禮券

商場:將軍澳中心

活動:堂食外賣加倍賞

日期:即日起至8月31日

部份推廣優惠及活動:週一至五午餐時間(12:30-14:30)在食肆消費滿$200,即可獲贈$50美容券

商場:大埔超級城

活動:日日賞

日期:7月1日-7月31日

部份推廣優惠及活動:消費滿$2,000,可獲$200現金券;惠顧滿$5,000可獲$600現金券

商場:荃灣廣場

活動:筍得祭 美妝篇

日期:6月26日-7月12日

部份推廣優惠及活動:於美妝店購物滿$1,500可獲$110美容贈券

商場:新達廣場

活動:新達全方位食玩買

日期:7月中起

部份推廣優惠及活動:場內多間店舖提供多款精選熱賣貨品、購物及食肆折扣優惠

商場:V city

活動:V city x World of Eric Carle : 10 Little Rubber Ducks

日期:6月26日-8月31日

部份推廣優惠及活動:The Point會員憑7,500分即可換領 Eric Carle數數時間磁貼遊戲

商場:V Walk

活動:V Walk x World of Eric Carle : The Very Hungry Caterpillar

日期:6月22日-8月31日

部份推廣優惠及活動:The Point會員憑10,000分即可換領Eric Carle顏色認知配對遊戲或動物配對玩具圖書

商場:世貿中心

活動:WTC 愛車賞

日期:即日起至7月31日

部份推廣優惠及活動:消費滿$1,000可享車廂消毒服務(價值:$988)及5小時免費泊車

商場:YOHO MALL

活動:百變小櫻「櫻の夢花園」

日期:7月3日-8月31日

部份推廣優惠及活動:購物滿$500即可獲贈小櫻限量版杯套(價值:$100)

商場:元朗廣場

活動:打卡送你美食現金券

日期:7月1日-8月31日

部份推廣優惠及活動:於元朗廣場打卡並上傳至Facebook/Instagram,同時憑任何消費,可獲$50餐飲券