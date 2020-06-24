【戀情不受祝福】林母兼網民唔Like　林作千字文護裕美

藝人裕美尋日大方承認與麥明詩舊愛林作熱戀中，有指林媽媽不喜歡裕美是失婚女性，而且被爆背夫出軌跟無綫藝人黃子恆相戀，有網民亦指畢業於牛津大學林作與會考0分的裕美根本不配，網民一面倒插爆裕美，林作即時發長文為女友護航，更幫她澄清出軌醜聞，又大讚女友係心地善良之人。

林作在社交網說：「十分多網民，包括本人母親，歧視失婚女性。西方女大明星裡面，卻有許多曾失婚的人，例如 Angelina Jolie. 仲有哈利王子老婆 Duchess of Sussex. 內地當紅藝人也比比皆是，例如楊冪。香港社會之封建程度，實在讓人咋舌。」

佢又為裕美澄清背夫出軌：「據本人所了解，當時該段婚姻早已有名無實。該段婚姻的男方有惡意營造出女方出軌情況，而當時藝人公司錯誤選擇不解釋，導致白白受了一個委屈。」

對於裕美會考0分，林作說：「 本人從未歧視別人低學歷，反而是反精英，最討厭高分低能之人。本人實在是不介意學歷，堪稱極度包容，無論0分還是滿分。」他又指許多人歧視裕美出身寒微。但英雄莫問出處，許多影視紅星正正是公屋出身的帶着香港精神的好榜樣，本人母親出身極低，絲毫不減本人對母親的愛戴。

最後，林作大讚裕美人格品行近乎完美：「她會無私幫助他人，時刻以別人利益出發，對人真誠，沒有算計。」

而網民對於林作出Post護女友，都大讚「好man」、「真男人」、「欣賞你」，但都有網友就覺得麥明詩好一億倍。