自資出歌學壓價　何雁詩婚前加辣拉關係

歌手何雁詩以超性感造型配襯新歌《絕望時請點播》，今次找來好友馬天佑擔任形象指導，接受大膽的性感尺度，她說：「我對佢完全信任，佢冇話幾性感，構思係要好靚、好索，佢畀咩衫我都照着。拍攝MV當日自己都有啲驚，因為件衫真係好性感，所以黐咗好多膠紙！」她本想在兩周內減10磅，但又怕減得太多不健康：「我有啲肉地㗎，疫情期間又成日喺屋企，所以點都要減少少，最後減咗5磅，有番啲自信心。」

出嫁考慮收斂啲

問到其性感噴血造型是否婚前最後一擊？她坦言沒想過，因為尚未揀好婚紗，又笑說：「可能件婚紗會收斂少少，費事嚇親鄉親父老！」又指與未婚夫鄭俊弘對婚事未有過於操心：「我同佢都比較處於放鬆嘅心態。」她又計劃婚前再推出另一首甜蜜滿瀉的新歌，當是送給自己的結婚紀念。

獨立歌手靠外援

今次是何雁詩第二首自資製作的新歌，她笑言繼續出動人情牌，找來好友張子丰執導MV：「拍晒老友膊頭，所有我識嘅朋友，有得拍都拍晒。冇辦法，我哋呢啲獨立歌手，我一啲唔好意思都冇，上世唔知做咗咩好事，開心有好多朋友幫同錫。」一直被指是有錢女的她懶理閒言：「實係咁，我依家成日壓人價，同人講數，但我把口唔叻，仲要學吓。」