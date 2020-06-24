雲露娜自爆曾被米路吉遜當眾侮辱

荷里活著名女星雲露娜維達（Winona Ryder）近日接受報章訪問舊事重提自爆與同志友人曾被男星米路吉遜（Mel Gibson）當眾侮辱！

雲露娜說：「當時我同一名好友喺一個好多人嘅派對上，而食住雪茄嘅米路吉遜，我哋全部喺度傾偈，而佢就同我同性戀朋友講：『等陣，我會唔會被傳染愛滋病？』之後就提及猶太人，佢就講：『你唔係oven dodger（侮辱猶太人稱呼）嘛？』」雲露娜指事後有就言論向她道歉。

雲露娜的父親是猶太人，而她曾說過大部分家人二戰時期都是死在集中營內。雲露娜在訪問中亦有提及自己時常被種族歧視。她說：「有好多時啲人都會同我講：『等陣，乜你係猶太人？但你好靚喎！』」

雲露娜被米路種族歧視侮辱事件傳出後，原本米路配音和任監製的動畫《咪走雞2》（Chicken Run 2）亦被電影公司飛起冇得撈。而米路亦透過聲明回應雲露娜的指控：「百份百失實，佢十幾年前同傳媒已講過同樣大話，而佢依家亦講緊大話。」亦指米路從來沒有向雲露娜道歉。查實今次已非米路首次被指侮辱猶太人，早於2006年他醉駕被捕時亦侮辱一名在場的猶太裔警員指猶太人對全世界的所有戰爭要負上責任。