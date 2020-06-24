常用電子產品　老花提早報到

不少人誤以為老花是長者專利，其實近年老花有年輕化迹象，尤其是過度沉迷電子產品的「低頭族」，一旦護眼不力，分分鐘未到中年，視野已變得模糊！不想老花提早來襲，就要聽從專家意見，好好保護你的靈魂之窗。

Q1.長者才會患上？

雖說是「老」花，但一般人在35歲後，因為眼睛的近距調節能力減退，便會出現老花情況，眼球的睫狀體肌肉不能把晶體焦點調節看近的物體；但隨着港人生活模式轉變，日常生活中需經常使用手機、電腦，令老花有年輕化的迹象、或加劇老花的徵狀。

Q2.點解會有老花？

A2.眼睛內的睫狀肌能控制水晶體「自動變焦」，當眼睛望向近事物時，眼球需要更強聚焦，水晶體就會變厚以加強聚焦力。隨着年紀增長，水晶體會變硬、彈性變差，「自動對焦」功能逐漸遲鈍，無法聚焦。

Q3.度數有上限嗎?

A3.老花度數會隨年齡增長而上升，但老花是因晶體的弧度不足所造成，因此受影響的幅度有限，一般人的老花度數約為275至300度，若同時患有老花及遠視，眼鏡的度數可能就會超過400度。

Q4.患老花點算好？

A4.最簡單是選配漸進眼鏡，原因是它能在一塊鏡片上連續提供不同的焦點，因此，佩戴者只需使用一副眼鏡，便能看到遠、中、近的物件。另外，患有近視和沒有白內障的人士，可利用激光矯視的單眼視覺治療法醫治；至於患有白內障者，可以於白內障手術時選擇多焦人工晶體或可變焦的人工晶體，這不但能減退近視和遠視，更能透過光學原理，改善老花問題。

Q5.有近視可免疫？

A5.很多人誤以為有近視，就會對老花「免疫」，其實不然。有近視的人亦會患上老花，但在光學上，低度數的近視可以抵銷部分老花度數，例如患有250度近視人士，約50歲以上便不用帶老花眼鏡可以看到書和報紙，所以有近視的人，老花的病徵會較遲出現，以致產生「有近視就不會有老花」的誤解。