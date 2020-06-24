灣景國際「和牛」「蠔」滋味自助晚餐　雙重滋味盛宴

（前）香蒜和牛舌沙律、（後）法國Fine de Claire生蠔及日本室津生蠔（每位奉送各一隻）：原條美國和牛舌慢煮12小時後刨成薄片捲起白洋葱及菜苗，配以秘製醬汁，是一道清新的醒胃前菜。法國Fine de Claire生蠔肉質肥美，肉身帶有榛果香味並呈淺綠色；而日本室津生蠔肉質較Creamy，味道甜，伴以自家製柚子汁及三文魚籽享用，感覺清新。（胡振文攝）

【特約報道】蠔是不少人的心頭好，鮮味令人欲罷不能，所以有蠔供應的自助餐通常都高朋滿座，如果加入和牛呢？當然要立刻訂位！灣景國際灣景廳推出的「和牛」「蠔」滋味自助晚餐，主廚精心烹調來自世界各地的飽滿鮮蠔以及脂香豐腴的美國、澳洲和牛，別出心裁的菜式，令蠔迷及牛迷也為之驚喜。

奉送法國及日本生蠔

今次自助餐的亮點是每位奉送法國Fine de Claire及日本室津生蠔各一隻，兩款口感味道各有特色。法國Fine de Claire生蠔肉質肥美、味道有層次感，養殖於富天然藻類及浮游生物的鹽田池，使蠔肉帶有榛果香味並呈淺綠色，就如翡翠般巧妙精緻，一口咬下，甘甜的肉汁隨之溢出，淡淡的榛果餘韻叫人難忘。而日本室津生蠔的肉質則較Creamy，味道亦較甜，伴以自家製柚子汁及三文魚籽能給予味蕾清新感覺。同時不要錯過源源供應的冰鎮美國生蠔及新西蘭生蠔，可以「蠔」食一番。

花款多多「蠔」滋味

愛吃蠔的您又怎會只滿足於生蠔？總廚更將各款蠔入饌，設計出多款創意菜式。必吃之選包括「芝士龍蝦汁焗蠔」，加入了用龍蝦頭、雜菜、茄膏、白蘭地、魚湯及白汁熬製而成的汁料焗製，與表面焗至金黃的Mozzarella和Parmesan芝士完美融合，將美國鮮蠔的鮮甜盡情發揮。還有「鮮蠔蝦湯脆米泡飯」，將本地鮮蠔仔與蝦、雜菜、茄膏、白蘭地、魚湯及唐芹熬製，米飯盡吸各種鮮香，加上脆米同吃，軟綿與輕脆的口感叫人滿足。「黃金砵仔焗蠔」也不可錯過，用本地鮮蠔、雞蛋、芫荽及油條先蒸後焗的黃金焗蠔香氣四溢，表面香脆可口，內裏綿軟細滑，並特別加入陳皮辟去蠔肉的泥味，更加鮮甜可口。

美澳優質和牛入饌

不要忘記自助餐還有另一主角和牛，總廚花盡心思將美國和澳洲和牛變化成各款滋味菜式。「香蒜和牛舌沙律」將原條美國和牛舌慢煮12小時使肉身軟腍細緻，切成薄片後，再捲入白洋葱及菜苗，然後配以調和了清酒及芝麻的醬汁，是清新開胃的前菜。另外有「吉列和牛牛肝菌可樂餅」，將美國免治和牛、薯蓉及牛肝菌撈勻並沾上麵包糠，炸成金黃香口的可樂餅，蘸上日式蛋黃醬享用，大人小朋友都喜愛。此外更有「台式紅燒和牛面頰」，以滷水及台灣地道甜麵醬炆煮澳洲和牛面頰肉至軟腍，入口即化又充滿當地風味。「三葱鬼馬炒和牛」則選用澳洲和牛只有2-3公斤的橫膈膜肉，先用洋葱、京葱及大蒜起鑊，再加入油條及馬蹄快炒，鑊氣十足，芬芳惹味。

除了重點推介的鮮蠔及和牛外，一向廣受歡迎的加拿大雪花蟹腳、鮮蝦、鮮蜆、藍青口及東風螺等冰鎮海鮮均會輪流供應，另外還有各式刺身、沙律、以及多款切肉及熱葷如香煎鴨肝及羊扒、燒美國西冷牛扒、烤德國腸拼盤、北京片皮鴨、清湯牛脷、紅酒燴牛尾、韓式燒豬頸肉等美食讓人大飽口福。

精心炮製特色甜點

吃完主菜，是時候吃甜品。今次自助餐的甜品種類豐富，由甜品總廚精心設計，包括「野莓黑醋阿華田慕絲」，酸中帶甜，配以點綴用的蛋白脆脆及朱古力淺嘗，三層的口感分明。「白朱古力柚子慕絲蛋糕」以法國白朱古力製成慕絲，內層裹着加入日本柚子的啫喱，配搭底層柔軟的海綿蛋糕，味道清新。還有每晚8時起供應的「焗棉花糖麵包布甸」，烤焗至焦香的棉花糖微微脹起，外脆內軟，底下是用牛角包、雞蛋、忌廉及糖焗製而成的麵包布甸，牛油味香濃。另外更有瑞士名牌MÕVENPICK雪糕任吃、藍莓撻、紐約芝士蛋糕、蘋果金寶芝士蛋糕、雪梨杞子洋甘菊果凍、班蘭焦糖燉蛋等等，吃到捧住肚子走。自助晚餐供應期由2020年7月1日至8月31日。

「和牛」「蠔」滋味自助晚餐

地址：香港灣仔港灣道4號灣景國際1樓灣景廳

供應時間：6:30pm~9:30pm

訂座電話：3909 9088 / 5721 2553 （WhatsApp）

價錢：星期一至四 成人$508、長者$468、小童$358；星期五至日、公眾假期及前夕 成人$548、長者$488、小童$378

*另設加一服務費

電郵：harbourrestaurant@theharbourview.com.hk

預繳優惠

星期一至四：成人及長者$428、小童$308；星期五至日、公眾假期及前夕：成人及長者$458、小童$348

*已包括加一服務費

生日優惠

同行1位當月壽星可獲贈指定生日蛋糕1個（1磅）

* 適用於4位賓客或以上，每枱最多

1個蛋糕

*須提前3天預訂及入座時出示身份證

餐飲優惠

每6位成人或長者惠顧可獲贈Tiger生啤2升 （只限堂食）

* 所有優惠須於成功訂位當日起3天內預繳每位$100訂金