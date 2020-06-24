潮玩變臉App！張振朗驚變容祖兒

近排潮玩變臉app，男人變女人，女人變男人，一眾藝人都唔玩埋一份，不過最驚艷嘅係藝人張振朗，一秒變樂壇天后容祖兒，相似程度直逼99%！佢仲幫自己改埋個女性英文名叫Jessica ，然後扮嬌嗲咁講：「今天返工好攰唷....肚仔餓餓唷～有冇人呵呵me 喔～ 」其實佢之前已經連出幾個post，有啲變臉後竟然有啲似英皇金牌經理人霍汶希，佢留言話：「可否緊緊抱實我？😊 #應承我唔準unfollow我。」胡定欣就搞笑留言問佢：「你無事呀嘛？工作壓力太大？」有網友就大讚張振朗靚女，仲問佢有冇女朋友添！

藝人林盛斌（Bob）都玩埋一份，佢揀咗張半裸挨喺泳池邊嘅相變臉，留言話：「終於有人整到一張我滿意嘅，其餘嗰啲都key得好差.......」劉佩玥即刻留言話：「你信唔信我call降魔的降咗你」郭子豪就話：「我本身已經戒咗粗口⋯⋯」都有唔少網友話Bob好索，仲想約佢食Dinner添。

劉佩玥見到一班朋友玩得咁興奮，佢都試下變下做男人，楊潮凱就留言話佢好似盧慶輝，有網友就話佢似鄭元暢同林峯。真係玩到停唔到！