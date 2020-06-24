女生必學　直髮器夾出3款大熱曲髮

Dyson Corrale以經典的黑與桃紅色配搭登陸香港，採用包覆性彎曲面板設計，有效減少對頭髮的熱傷害（即日起接受網上預購，6月下旬正式在港發售）。（方偉堅攝）

大部分女生家裏都有一個直髮器，如果只是用來簡單的拉直頭髮真的是太浪費了。事關直髮器除了可用來拉直頭髮外，還可以做出內外捲及不同造型。唔識點捲？以下由日本專業髮型師沼山智宏（Tomo Numayama）示範的3款不同「捲」髮術，簡單易學，新手都能輕易掌握！

【Out Curls】

第一個造型是時下流行的韓風CS捲，髮尾簡單的弧度看起來十分的調皮、可愛。造型時，只需用直髮器輕輕一扭就能轉換造型，感覺可愛又不失優雅。

【Big Romantic Curls】

第二個造型是充滿女神Feel的浪漫螺旋捲，這款優雅捲髮充滿女人味，難度也不高，使用直髮器時只須配合手腕的轉向形成弧度便可以，非常的神奇。

【Wavy Bob】

如果是短髮女生，不妨試試Wavy Bob。要打造這款髮型不難，而且最重要的是它可以讓扁塌的頭髮變得蓬鬆，所散發的微微慵懶感覺更伴隨點點知性美。

用直髮器轉換造型的確方便，但經常使用也有機會對頭髮造成熱傷害，所以Dyson全新推出的Dyson Corrale直髮器採用了包覆性彎曲面板設計，能大大減少對頭髮的熱傷害。加上備有桃紅色及官網和體驗店獨家紫黑色版以供選擇，應該滿足到不少「顏控」的要求。