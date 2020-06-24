做好防曬　端午節玩得更安心

明天就是端午節，雖然天文台預告太陽伯伯會露面之餘，也有幾陣驟雨，準備好去游龍舟水的你，千祈咪大意，要小心提防頭頂上的惡毒太陽。否則暴曬半天，隨時黑幾度，甚至曬出乾紋和色斑。所以明天外出玩樂之前，記住做好防曬呀！

【先底妝還是先防曬？】

相信很多人都有類似的疑問，到底是化妝前抑或化妝後塗防曬霜？其實防曬是化妝的第一步，應讓在完成日常護膚程序後就塗上。如果隔離霜有防曬系數的話，就可以免搽防曬霜。但戶外活動時陽光如此「火辣」，還是先塗一層防曬最好。

另外，無論是護膚或化妝，塗每一層的時候，都要給肌膚吸收和固定的時間。所以完成護膚程序後，應先等3~5分鐘，待皮膚吸收後才塗防曬，然後再等3~5分鐘再上底妝。如果是容易卡粉、出油的人，可嘗試用防曬精華，便能同時防曬兼護膚，令皮膚回復滋潤，底妝變得貼服。

【補防曬小技巧】

一般來說，出門前15~30分鐘塗防曬霜，就最能發揮防曬功效。不過大家別以為塗一次防曬產品就一勞永逸，皆因防曬產品的功效會隨時間和汗水增加而逐漸減少，所以建議2~3小時就補塗一次。至於如何補塗最有效？應配合使用甚麼工具？就視乎你當天化甚麼妝。

素顏：如果你當天只是集中防曬，只塗了防曬霜的話，補塗防曬時同樣使用防曬霜就OK。建議先洗面，抹乾水分後噴一噴補濕噴霧，待乾後再補塗一層防曬霜就可以了。

淡妝：如果你化了淡妝的話，建議用防曬噴霧來補防曬，因為它會更加輕薄，而且不易弄花底妝。方法是先用吸油紙吸收臉部多餘油分，再噴補濕噴霧，待乾後再噴防曬噴霧便可。

濃妝：如果是化濃妝的話，用防曬霜和防曬噴霧都容易弄花妝容，所以最好用有防曬系數的粉餅補妝。方法同樣是先用吸油紙，後噴補濕噴霧，最後上粉餅。

【防水眼妝小技巧】

溶妝是女生的惡夢，特別是眼妝溶起來就更加恐怖。但有些女生就算下水再上岸，眼妝依然是妥妥的存在，全因一個簡單絕技－用了防水眼妝產品。

不過單靠防水眼妝產品還不夠，你還要花點小心機，妝前於眼睛位置掃多一點定妝粉，讓眼妝更持久（又可掃在睫毛上讓睫毛刷起來更濃密）。另外，畫眼線時不妨用眼線筆畫內眼線，再用眼線液畫眼尾，妝效就會加倍自然，而且不易沾到下眼皮。