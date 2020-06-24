手越祐也記者會點擊超越嵐！神似宮崎駿律師被惡搞

日本尊尼男團NEWS前成員手越祐也本月19日宣布離開尊尼事務所立發展，昨晚更在網上視頻平台舉行直播記者會，引起哄動，收看人數過百萬，最高點擊更高達130萬人，打破尊尼天團嵐去年11月在視頻平台直播Live創下78萬點擊的日本記錄。目前手越記者會累積點擊已超過700萬，人氣完全超越前輩。

手越舉行完直播記者會後，仍意猶未盡，晚上再在社交網舉行直播，吸引4萬人觀看，他即場騷肌及騷口內的痱滋，又提到早前尊尼的Online直播騷《Johnny's World Happy LIVE with YOU》，他自爆亦有付費210元睇騷，又口不擇言說：「舊隊友増田貴久瘦咗，希望唔係因為我，但相信原因係我。」

而昨晚的直播記者會長達兩小時，不少網友彈手越長氣兼重覆，冗長又沒有重點，不過網友卻意外發現陪同手越出席的律師高野隆，神似動畫大師宮崎駿，成為冗長記者會一大驚喜，有網友即惡搞P圖，將手越及律師的照片併入宮崎駿名作《龍貓》的海報，並將日文原名《旁邊的龍貓》改為《旁邊的手越》。