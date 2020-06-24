IB攻略：點先係好的IB補習老師？

筆者最常聽到家長對我們說的一句話，就是「幫我揀個你哋中心最好的老師給我，我的小朋友交給你們了。」筆者教育中心每位老師都是經過嚴格訓練，當去到實戰時候，有時候「最好」的老師又未必是最適合的老師。

定義何謂最好？

一般家長若要找最好的老師，他們都會認為學歷或者過往學生成績就是唯一指標，事實卻不然。有些老師雖然名師出高徒，很多IB畢業生經他們的指導下，成績都有突飛猛進，卻不是每位學生都吃得消。比如我們有些IB學生慕名而來，指定一定要某位老師教導，但是最後卻發現老師太嚴格、速度太快，自己不能配合，最後反而希望筆者安排另一位老師，可以更為循循善誘，不用去到盡，比較慢慢來的老師。有些時候，所謂最好的老師，例如牛津哈佛畢業的老師，未必是最適合你的老師，所以筆者教育中心，堅持為學生安排IB免費試堂，讓他們加入我們課程的時候，找到的一定是最合適的老師。

熟悉IB課程

IB課程每幾年都會轉變一次，例如現在的數學已經轉了Math AA 和 Math AI的組合，和以前的數學課程截然不同。如果IB老師不緊貼新的課程，將會是一個很大的問題。例如過往的數學SL學生一定要學Sequences，當中會有Arithemetic 和Geometric，但是當你留意到新的Math AI SL課程不用學生學習Geometric sequence的。當然學生學了無壞，遇到不熟悉IB課程的老師，注定會浪費很多無謂的時間。

熟悉IB的內部評核課業

IB每一個科目都有內部評核，即是Internal Assessment （IA）。有些補習老師只能補到IB學科，因為只是考試，卻不能補到內部評核，因為內部評核需要IB學生撰寫一篇2000字的文章，如大學論文，有嚴謹的Structure，要有Reference，又要有Methodology等等，不能是空談，不是每位坊間的IB補習老師能夠做到。筆者見到很多其他IB學生，去到要做IA的時候，都會湧過來我們中心求救，原因就是之前的補習老師不能有效幫助他們。筆者教育中心所有老師都是在相應的本科畢業，所以IB內部評核課業對我們的老師來說是小菜一碟。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣