天生「虎鼻」唔使整　黃翠如嬲豬：唔好屈我！

藝人黃翠如、連詩雅（Shiga）到電視城出席劇集《那些我愛過的人》宣傳活動，講到Shiga下周一32歲生日，她表示要開工拍廣告，而翠如則謂因爲之後要連續11日開廠，故提早幫對方食飯慶祝。兩人又笑言一星期已見了3、4次，感情已很深厚，問到可會分薄對老公蕭正楠的時間？翠如笑言：「佢啱啱拍完劇，可以開始打理下啲家頭細務。」

講到生日願望，Shiga希望疫情盡快過去，因為不少朋友因隔離令而不能見面，問到緋聞男友陳家樂可有約她？她即避談：「未知生日會做咩，但會同公司同事慶祝，周柏豪都會嚟。（會唔會叫陳家樂嚟？）唔啦，我哋係公司自己慶祝。」

而講到翠如被傳整容整到「木偶鼻」，又與好姊妹唐詩詠一起整容，她即否認：「我從來都唔係行鬥靚嘅路線，大家可以睇番我以前有線嘅節目，同埋我最靚就係個鼻，媽咪由細到大都讚我係『虎鼻』，有福氣，我100%冇心虛答你哋，我一定唔會郁我個鼻，唔好屈我！」問到可會整其他地方？她笑言：「其他地方老咗我唔敢包。（因為呢件事好嬲？）冇嘅，我喺負面新聞下長大。（當幫劇集宣傳？）ok啦，都唔係第一次。」而Shiga亦幫口，表示翠如不貪靚，她曾為對方介紹facial，但對方一年都未去做。