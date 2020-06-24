潮流大神又發功　「閃電」再劈藤原信徒

潮流大神藤原浩（Hiroshi Fujiwara）向來品味出眾，對衣食住行樣樣都相當講究，而且他更經常以個人品牌fragment design與一些他鍾愛的產品聯名合作，這些得到「藤原認證」的心頭好設計往往亦因為一個「閃電」標誌就成為潮流之士爭相入手的追擊對象。收埋唔少靚錶珍藏嘅藤原浩，今次就繼兩年前後再一次與著名腕錶品牌TAG HEUER攜手合作，推出限量500枚的fragment design x TAG HEUER FORMULA 1聯名腕錶。

今回全新設計的聯名腕錶採用直徑44毫米精鋼錶殼配上黑色陶瓷錶圈，營造出傳統賽車運動手錶風格。腕錶搭載錶廠自製CALIBRE HEUER 02自動機芯，具備長達80小時動力儲存；錶盤12時位置有招牌閃電標誌，而4時至5時位置亦有「FRAGMENT」字樣凸顯限量版身份。最特別是錶背用上紅色藍寶石水晶玻璃打造，並同樣飾有閃電標誌點綴，另外精鋼錶帶亦經拋光及磨砂工序處理，讓腕錶隨佩戴者舉手投足展現光芒（7月27日公開發售）

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