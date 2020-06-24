【虎妻VS溫柔Wife】黃翠如管埋老公識咩朋友

圈中有唔少女星表面係「虎妻」，其實只係得個樣，明貶暗褒，背後為老公盡心盡力，關懷備至，當然亦都有唔少女星，由內到外都係「溫柔Wife」，對老公千依百順㗎！唔知你又鍾意你嘅另一半係「虎妻」，定係「溫柔Wife」呢？

黃翠如

藝人黃翠如最近喺熱播劇《那些我愛過的人》中係悲情人物，劇情講到佢老公好早就死咗，佢自己又小產等，有唔少喊戲，睇到觀眾心嗡呀！而喺現實中翠如同老公蕭正楠（阿蕭）好恩愛，但係原來翠如都係嚴妻嚟㗎，據知阿蕭一向都鍾意同班車房仔玩，成日都會去車房吹吓水，講吓男人經，可能因為咁，搞到翠如唔多Like囉！翠如早前被爆不時做「跟得夫人」陪阿蕭去車房，阿蕭同班車房仔傾多兩句，佢就即刻詐晒型添！唔知翠如係咪驚老公同班車房仔玩得多，會學壞呢？

吳若希

藝人吳若希同老公結婚之後，成日都會公開鬧老公，又大爆老公過往「一腳踏兩船」嘅情史，擺明同老公開火喎！依家佗緊第二胎嘅佢表面好似口賤，其實係口不對心，心裏好錫老公㗎，仲大讚老公畀到家庭溫暖佢，佢覺得有個咁Sweet嘅老公，已經相當心足啦！

袁詠儀

個性率直、經常被指係「惡妻」嘅袁詠儀，話過「夠惡」先可以趕走老公張智霖身邊嘅狂蜂浪蝶。又不時公開批評老公，例如張智霖跟兒子玩滑板時，冇做足安全措施等，但私底下佢就係小鳥依人。早前她拍節目要去外地旅行，期間感觸爆喊：「不想一個人旅行了！一定會跟着老公，老公跑不掉了。」

孫慧雪

宅男女神孫慧雪出名個人夠晒Sweet，婚後同老公羅天彥（Edwin）生咗個仔，平時同老公出街都會翹吓手晒恩愛，雖然佢自爆話畀老公管得好嚴，老公連佢食乜都要理，所以不時會有拗撬，但都係「床頭打交床尾和」，佢係完全明白老公嘅心意嘅，而佢都好識做，會抽好多時間陪老公同埋囝囝，做個盡責嘅老婆同埋媽媽。

陳凱琳

前港姐冠軍陳凱琳（Grace）上年為老公鄭嘉穎誕下兒子Rafael，早前再宣布懷有第二胎嘅佢，尋日仲趁住29歲生日，大晒索爆大肚寫真。佢同老公嘉穎不嬲出名係閃爆夫妻，不時喺社交網留言婦唱夫隨，真係人前人後都甜蜜到爆呀！

謝安琪

藝人謝安琪（Kay）同老公張繼聰結婚13年，育有一對仔女，係圈中出名模範夫妻，Kay生咗對仔女之後過「歸隱」生活，擔任賢母良妻，等老公安心出去搏殺，Kay仲話平時會做煮飯婆，希望一家食得健康，又會去探老公班，接埋老公收公添，唔想話Kay唔係好老婆都唔得啦！