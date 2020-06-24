失戀良藥！衛詩雅獨自旅行療情傷

藝人衛詩雅（Michelle）演出的愛情小品《熟女愛漫遊》映期本來是今年四月，但因疫情關係押後到六月中終於上映。戲中扮演失戀出走到日本旅行的KOL，衛詩雅坦言試過獨自旅行治療情傷，她說：「幾次自己去旅行都係因為失戀太傷心，去過台灣、韓國，自己又冇記性，一個星期就好番。因為一個女仔去旅行太多嘢要兼顧、擔心、諗搭車，令到你冇時間諗其他嘢，由落機一刻已經冇事，自己旅行醫失戀真係有效。」

戲中大演獨腳戲孭住八成戲份的她，片中有超過二十個色彩繽紛的造型，最初造型試衫也試了兩日，拍攝時不停換衫，淨係換衫都夠攰，但出來的效果令她覺得很值得。在日本拍攝時，衛詩雅指最開心是不停地食美食，好像真的自己去旅行一樣，開工變放假，她說：「開工不停咁食，劇組又怕我凍，不停咁畀熱朱古力我飲，搞到肥咗返香港，拍另一套電影唔連戲，哈哈。」

衛詩雅除了拍戲，早前也參與創作劇本，更獲英皇集團主席楊受成支持開戲，她希望今年能成事。講到做埋幕後，豈不是忙到沒有時間拍拖？她說：「呢啲唔到你諗，遇到嘅唔會抗拒，但亦都唔會強求。」

場地：The Stadium