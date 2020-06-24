玩具祭即日開催　EVA海賊王高達雲集

隨着疫情開始緩和，各大商場都推出優惠和特色活動吸客，當中旺角MOKO新世紀廣場由即日起至8月30日期間舉行的「MOKO Jr. 玩具祭」，可說是大人細路暑期掃貨玩樂勝地。活動分為兩部分，首回主題為「最強動漫精品集結」，由即日起至7月28日，雲集新世紀福音戰士、海賊王、迪士尼、龍珠超、高達、魔神英雄傳等過百款產品以會場限定價發售。第二回的主題「超萌卡通禮品」則由7月30日至8月30日推出，產品包括TSUM TSUM、小熊維尼、Hello Kitty、KAKAO FRIENDS等，總有一款玩具啱你心水。

當中最受注目的玩具必定是NXEDGE STYLE《新世紀福音戰士》EVA初號機（夜間戰鬥VER.），將初號機改為半透明紫色及螢光綠。而《海賊王》路飛三兄弟、PG 1/60飛翼高達零式改、迪士尼米奇老鼠90周年紀念版等，折扣優惠高達2折。場內還有2米高的機動戰士高達00布置，以及TSUM TSUM自選粒粒公仔飾櫃，打卡呃Like一流。