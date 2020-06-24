等埋位玩手機忘形　楊冪鼻炎累事封「採礦女神」

33歲內地女星楊冪不論在電影和電視圈均相當吃香，電視劇《三生三世十里桃花》、《扶搖》和電影《小時代》，令她成為炙手可熱的一線花旦。雖然早前受到新冠疫情影響，她調整策略主力拍廣告，但近日已積極投入工作，埋位與陳偉霆合作演出新劇《斛珠夫人》。

近日，網上瘋傳她在片場等埋位時的相片，穿着古裝戲服、戴上頭套的她，正全程投入玩手機，似乎一時忘形，被拍到一邊把弄手機一邊撩鼻的一幕。有網友直指「女神崩壞」、「偶像包袱呢？」；當然亦有一班粉絲為偶像護航，指楊冪一向有鼻炎，無意間做出揉鼻動作亦不足為奇，「只有有鼻炎的人懂」、「家住海邊嗎？明星不是有血有肉的人嗎？」、「明星也是人」。

同時亦有網友為楊冪作出醫學上的分析，指愛摳鼻子的人多數是受到自身和環境問題影響，當中包括慢性鼻炎患者的鼻腔分泌物旺盛，乾燥後會掛在鼻腔內側，感覺鼻子被堵住故會下意識去摳鼻。尤其住在北方城市，乾燥、霧霾嚴重的地方會更容易刺激鼻腔，從而產生分泌物。

不過有網友再翻舊帳，重提楊冪當年參加綜藝節目、接受主持人徐熙娣訪問時，曾說自己從來不挖鼻子一事，並上載多張過往她身處不同場合揉鼻子的相片，封她為「採礦女神」。