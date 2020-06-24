摺咗兩間舖　莫家淦生意難撈搵吳業坤救亡

坐擁眼鏡及手錶品牌的無綫藝人「莫董」莫家淦，於「疫」市中生意受挫，店舖由六間縮至四間，眼見市道低迷，他日前急Call好友吳業坤「救亡」，開單幫襯買眼鏡，更捉實對方密斟，似乎大呻生意難做。

新冠肺炎疫情令各行各業均大受打擊，其中有六間舖揸手的莫家淦（Keith），旗下的眼鏡店及手錶店原來已靜悄悄「縮水」，兩邊品牌位於旺角的分店均先後「離奇消失」，變相手頭上只剩下四間舖揸手，生意版圖大幅削減。

可能見生意難做，日前其好友歌手吳業坤（坤坤）現身旗下位於尖沙咀的眼鏡店，自掏腰包消費撐場，而Keith見「貴賓」駕到，更親自上前接待，不敢怠慢。坤坤一入舖便與其他店員有說有笑，似乎早是熟客，期間見他來來回回看了多款眼鏡也拿不定主意，Keith即主動上前推介兼全程傍到實給予專業意見。有好友幫眼，坤坤隨即扑槌，而Keith亦立刻幫忙調整眼鏡角度，服務周到！其後，二人直落到附近餐廳醫肚，見Keith未有進食，反而全程講不停，更七情上面，而坤坤則化身「樹窿」細心聆聽，似乎Keith正向好友吐苦水。

而翻查社交網，見坤坤除幫襯好友，更網晒戴新眼鏡的照片，幫忙宣傳拉客，相當有義氣！事後Keith接受東網訪問，提到旗下分店結束營業，他表示其實原有於旺角的店舖屬於Pop-Up Store（期間限定店），而且該店生意一般，故在限定期後未有續租。而問到是否因新冠肺炎疫情令生意慘淡，他就表示：「其實唔止疫情，過去大半年因為大環境經濟差咗嘅關係，生意上都的確有小小影響，但目前都守得住。」至於講到搵好友「救市」兼訴苦，他就笑言：「佢咁啱要配眼鏡嚟搵我啫，冇救亡咁誇張。同埋嗰日其實係佢呢排要拍《BB大晒》，所以問我取經學做爸爸，並唔係訴苦啦。」