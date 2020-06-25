東方日報C1：陳展鵬為妻女搬風水屋轉運

陳展鵬兩年前與港姐單文柔結婚，現時他出外拚搏，老婆則專心湊女，一家幸福快樂。展鵬能如此安心搏殺搵錢，最主要是他已覓得「風水屋」，為妻女添置安樂窩。不久前與無綫以相當好價錢續約的他，之後還會回歸樂壇，似乎一切比之前順利！

視帝陳展鵬入行廿多年，初期曾於無綫及亞視拍電視劇，亦拍過電影，之後做埋歌手，輾轉重返無綫後，2016年憑《城寨英雄》奪得「視帝」，兩年後與單文柔（Phoebe）結婚，翌年喜獲女兒「小豬比」Quinta，一家三口幸福快樂。

雖然一切看似順利，但其實展鵬身為家中獨子，甚有壓力。兩年前，向來孝順的他在將軍澳租了一個800呎單位與家人同住，不過當時與業主發生糾紛，期間母親亦於家中跌倒，撞到腦震盪入院，陳母至今身體仍然未好番，幸而展鵬一直得老婆Phoebe支持，而她亦絕對旺夫，打理屋企頭頭是道，展鵬亦非常愛錫妻女，剛剛另覓「風水屋」，家人終有個安樂窩，自己出外搵銀都更放心。

親自打造安樂窩

這間「風水屋」由展鵬親自「主理」，一切都以太太及女兒為主，而Phoebe的親戚亦住在附近，大家有所照應。據知，屋苑附近有一個很大的遊樂場，適合一歲多的小豬比遊玩。雖然展鵬忙於拍攝劇集《超能使者》，但仍為新居親力親為，不時與設計師、裝修師傅用電話溝通傾談裝修事宜，不用Phoebe操心，專心湊女。展鵬新居裝修風格和諧，他更親自為愛女設計「專屬小天地」，小豬比的房門更有她的英文名「QUINTA」，十分窩心。

升呢老竇搞突破

展鵬年初拍完《逆天奇案》後，現正趕拍《超》劇，他受訪時坦言：「呢個時勢，最緊要大家有嘢做，咁啱我又有番好多劇拍。近呢兩、三年媽咪病咗，都要照顧佢，之前太太有小朋友，自己都接少咗工作，依家多咗機會拍番係開心嘅！」之前爆出他會重返樂壇，簽唱片公司出歌，他坦言正與兩間唱片公司洽談中。據知，他年前才跟無綫續經理人合約，雙方關係良好，無綫亦給他一個相當好的價錢，故下定決心繼續留在無綫，他現時一心希望做個好爸爸、好老公。他說：「唱片公司其實兩年前我已經開始接洽，今次可能係經理人知我做咗爸爸，要突破吓，同我傾吓不如再唱歌啦！其實至今都傾得好開心，唱片公司老闆都好難得，肯投放好多資源，做啲好嘅音樂，依家仲傾緊啲細節，好快同大家公布。」

他表示以前一直租屋住，搬屋除了想家人住得舒服些，亦都因為之前遇到不好的業主，令媽咪身體差，又住得不開心：「依家呢度係親人嘅，交租畀自己人點都好啲，唔使出面有啲乜嘢問題又要搞一輪，呢兩、三年自己經歷咗好多嘢，媽咪病咗，依家仲病緊，自己又多咗兩個角色，老公同爸爸，兼顧嘅嘢係多咗，所以要考慮、費心嘅事又多咗。」

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