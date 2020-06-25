生肖指數　是日吉星：虎

鼠：→ 愛情上表現得太過輕浮，好好反省做人的態度吧，不改變會令運勢變差。

牛：→ 多聽別人的意見，可讓你獲益良多，豐富自己的知識，對日後很有幫助。

虎：★ 多做運動和看書，有助提升運氣，為平凡的生活添上色彩。紅色助運氣。

兔：↑ 這天鬱結在心的問題將會獲得解決，失去的尊嚴亦能因此而找回呢！

龍：→ 工作上若要推動新計劃，但存在着很多人為的變數，讓計劃難以實行。

蛇：↓ 是日沖煞，戀愛運下降；人總會有倦怠的時候，必須要體諒別人的心情。

馬：→ 棘手問題一觸即發，壓力可能來自人事上，一句無心話惹來了麻煩。

羊：↑ 活力增強運勢攀升，愛情友情都有進展，今天你會覺得自己截然不同。

猴：↓ 你的喜怒哀樂受別人牽制，小事的爭吵宜適當妥協，免得事情愈搞愈大。

雞：→ 辛勤工作雖未能即時有回報，但一如零存整付的存款，努力是不會白費。

狗：→ 很快完就可完成心願，努力可換來理想的成果，還不快快加把勁！

豬：→ 你的一句說話就能引起別人的誤會，所以說話前要三思，小心措詞。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌