林燕玲火速收身工作　唔捨得囝囝怕錯過成長

人稱「小飛俠」的前無綫主播林燕玲，4月剛誕下一子葉星辰後，已火速收身兼「復出」，瞓身為自家網站工作，更透露已找到「至索女主播」蔡雪瑩（Snowy）加入做新拍擋，她說：「Snowy係我好朋友，又係前主播，佢反應快，親和力十足，大家做生意又開心。（擔心有拗撬傷感情？）當大家目標一致嘅時候，就唔會擔心，工作上大家意唔同係好平常嘅事，我哋兩個都好有主見，經驗豐富，而且節奏同步，諗法亦都互通，因為係好朋友，熟悉又信任大家，先可以成為生意上嘅合作夥伴。」

早前兩位靚女前主播就到一家品店做直播，你一句我一句，十分有默契，她說之後幾個禮拜都會與不同行業的大品牌做節目，為客戶提升品牌形像及銷售，希望以做電視節目的標準，套用在社交平台上做直播，問到復工習慣嗎？她直言不慣：「其實唔係好慣，多Job固然開心，但我正職係媽咪，想每日陪住星辰，見證佢每日成長，我都唔希望自己慣，因為囝囝永遠都係第一位，提醒自己一定要抽空出嚟陪佢，咁先係一位好媽咪。」另外，她復出接拍了首個迷你倉廣告，廣告中訪問收藏家「仁美清敍」主席程瑤，她說：「令我大開眼界，原本冇諗住咁快拍嘢，但咁吸引，都應承咗。」她讚程瑤的新髮色好型，也想染埋一份。