揀啱泳衣游龍舟水　化煞消災

今日是端午節，不少人會趁機游龍舟水，應應節、消消暑，之不過俗語有云：「欺山莫欺水」，在毫無準備之下到泳灘游泳，有機會發生意外。想玩得盡興？不妨聽聽玄學家意見，自然可以玩得開心又放心。

Q1.游龍舟水有乜好？

A1.端午節在傳統上是一個趨吉避邪的好日子，而玄學上亦認為水為財，故此，游龍舟水有助化煞消災，兼能吸聚財氣。同時，亦有「粗鹽化煞水」說法，即可化煞及轉好運，而海水有極重鹽分，當我們在端午佳節當日游龍舟水的時候，海上的鹽水會令自己的衰氣減少，邪氣消除，帶來好運！

Q2.人人啱游？

A2.端午節屬己亥日，在曆學上稱為土豬日，即土水相剋，故肖蛇、猴及豬犯當日太歲，以及今年刑沖太歲生肖的人包括肖馬、兔、雞、鼠，運程特別差，故不宜游泳，否則易生意外。此外，從命理而言，凡冬天出生(即新曆8月8日至2月4日)的肖牛者，是以水為忌神，同樣不應游泳。值得一提，如照鏡時發覺額頭有晦氣(即灰黑色之氣)呈現，代表可能會遇上水險，應萬事小心。

下水小貼士

游龍舟水可帶來好運，若想效果更顯著，除了於有利本身生肖的時、地下水，也得注意泳衣款式，只要準備充足，自能達事半功倍之效！

生肖：鼠

吉利時辰：上午11時至下午3時

吉利方位：正北(大埔區泳灘)

吉運泳衣：紫、橙、紅鮮艷色

吉祥款式：稜角形或波點圖案

生肖：牛、虎

吉利時辰：早上7至9或下午5至晚上7時

吉利方位：東北(大浪灣泳灘)

吉運泳衣：黃、橙、啡色

吉祥款式：波浪形或圓形圖案

生肖：兔

吉利時辰：清晨5時至上午9時

吉利方位：正東(石澳泳灘)

吉運泳衣：黑、綠色

吉祥款式：直條型或扭紋圖案

生肖：龍、蛇

吉利時辰：早上7時至11時

吉利方位：東南(三星灣泳灘)

吉運泳衣：青、墨綠色

吉祥款式：波浪形或方型圖案

生肖：馬

吉利時辰：上午11至下午3時

吉利方位：南(淺水灣泳灘)

吉運泳衣：紅、紫、橙

吉祥款式：角尖形或長方圖案

生肖：羊、猴

吉利時辰：下午1時至5時

吉利方位：西南(黃金泳灘)

吉運泳衣：藍、灰

吉祥款式：直條型或扭紋圖案

生肖：雞

吉利時辰：下午5點至晚上7時

吉利方位：正西(蝴蝶灣泳灘)

吉運泳衣：金、白色

吉祥款式：扭紋型或圓點圖案

生肖：狗、豬

吉利時辰：下午3點至晚7時

吉利方位：西北(汀九灣泳灘)

吉運泳衣：白，淺黃色

吉祥款式：獨特型或不規則圖案