【健樂事】端陽應節糉　6類人要慎食

食糉要懂得適可而止，否則有機會食滯，甚至賠上健康。（互聯網）

今日係端午節，作為應節食品的糉子，款式層出不窮，其「味」力令不少人難以抗拒，當中又以鹹肉糉和鹼水糉最受歡迎。不過，再美味的糉子，也要吃得有節制，否則有機會食滯之餘，更有可能賠上健康，尤其是以下6類人士，更要謹記「少食多滋味」！

第1類：肥胖或正在減磅人士

一隻230至350克重的傳統鹹肉糉，約含400至700卡路里，相等於2至3碗白飯，試問減肥人士怎能多吃？建議每次只可進食半隻中型的鹹肉糉。

第2類：消化能力欠佳人士

糯米和綠豆同屬五穀類食物，加上糉的脂肪含量高，進食後易感到飽滯，胃部需要較長時間消化，因此小孩、長者，或消化能力欠佳人士要注意食用分量，建議每次只可進食半隻中型的鹹肉糉。

第3類：高血壓人士

部分糉子會加入蝦米、臘肉、金華火腿等食材，鈉質含量高，多吃有機會令血壓提高，增加患上高血壓的風險。建議每次最多進食半隻中型的鹹肉糉，並避免添加豉油，減少鈉質的攝取。另外，為免攝取過量鈉質，不應吃餡料經醃製的北方糉及裹蒸糉，可選擇調味較少的潮州糉及南方糉。

第4類：高膽固醇人士

膽固醇超標的人士，每天不可攝取多於200克的膽固醇，而一隻鹹蛋就含有616克膽固醇，所以高膽固醇人士每次只可進食半隻中型的鹹肉糉，並避免吃肥肉及鹹蛋黃，以免增加患血管阻塞的風險。

第5類：患糖尿病人士

一隻糉所含的碳水化合物，相等於2至3碗飯，加上糯米屬高升糖食物，有機會令血糖水平迅速提升，建議每餐只進食三分之一至半隻中型的鹹肉糉。其次，水煮糉子的時間不可過長，以免米粒的糊化程度太高，引致飯後血糖急升。另外，吃鹼水糉時，盡量不要沾糖，或以代糖取替。

第6類：痛風或高尿酸患者

鮑魚、冬菇、瑤柱和蝦米屬高嘌呤食物，經人體消化後會產生尿酸。經常進食高嘌呤食物，有機會影響尿酸水平，誘發痛風症發作。建議有痛風症或高尿酸的人士，不要吃餡料含上述食材的裹蒸糉及台灣糉。