禹棹煥下月當兵！朴寶劍8.31入伍海軍宣傳兵

上周27歲生辰的韓劇《雲畫的月光》男星朴寶劍，於月初低調參加了海軍文化宣傳兵的面試，當日接受了鋼琴演奏及唱歌的測試，如果合格便會於8月31日入伍。今日事務所表示朴寶劍已通過海軍文化宣傳兵的面試，將於8月31日入伍，先接受6周基礎軍事訓練，再服役20個月，預計2022年4月底退伍。而他當兵前將會完成新劇《青春紀錄》及新片《Wonderland》的拍攝，而日前他亦抽空與合作韓劇《請回答1988》的惠利及高庚杓等演員聚會。

至於早前與男星李敏鎬合作韓劇《The King：永遠的君主》的27歲韓星禹棹煥，昨日亦宣布將於7月6日以現役兵身份服役，預計2022年1月5日退伍。

事務所表示在疫情下為了大家的安全與健康着想，不會公開入伍地點，亦不會有告別粉絲的活動，禹棹煥將會低調入伍，健康地盡國防義務，希望粉絲繼續支持他。而禹棹煥昨日在社交網上傳親筆信，親自向粉絲透露將於7月6日當兵的消息：「抱歉未能當面跟大家告別，感謝大家的支持及關注，令我度過了幸福的20代，希望大家在這艱難時期可以健康幸福，我亦會健康歸來，以更好的面貌再跟大家見面。」