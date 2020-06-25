告別口罩痘痘肌　推介5款好用清潔Mask！

雖然已經踏入炎炎夏日，但為了抗疫，仍然要長時間佩戴著又熱又焗的口罩，這種悶熱的環境很容易造成痘痘和粉刺。不想因而爛面？就一定做好面部清潔工作，以下就會為大家介紹5款很好用的深層清潔面膜，助你踢走口罩痘痘肌！

１）IPSA明淨亮肌磨砂面膜

明淨亮肌磨砂面膜是IPSA的王牌產品之一，它裏面有很多微小顆粒，但塗抹起來並不會有任何疼痛及刺激感，乾了後面部亦不會有緊繃感，相當溫和。產品中加入多種海洋礦物成分，能深層去除面上油脂污垢，潔淨厚重角質及頑固黑頭、抑制細菌及具消炎功效，預防豆豆形成。使用後會明顯地發現毛孔變得乾淨通透，鼻翼的一些黑頭也會浮了出來。成分中沒有添加任何香精，防腐體系用到的是安全性很高的苯氧乙醇，敏感肌人士也可以放心使用呢！

２）Kiehl's亞馬遜白泥面膜

Kiehl's亞馬遜白泥面膜堪稱清潔面膜界中的網紅，它其中最關鍵的成分就是亞馬遜白泥，據說亞馬遜河流域有大量的葉子、花草、水果及種子飄落在白泥中，沉澱後形成豐富的礦物質和微量元素，用於肌膚上能有效清潔、緊緻並同時保濕，更有排毒的功效。它的成分天然溫和不致敏，使用後毛孔會明顯變得乾淨及細緻，呈現出平滑及光亮感，有一種令人驚艷的感覺，故又稱之為神奇白泥！

３）Innisfree超級火山泥毛孔潔淨面膜

如果你是油性肌膚，飽受滿面油光及黑頭粉刺的困擾，那就極度推薦你試試這款超級火山泥毛孔潔淨面膜！在Innisfree的一系列火山泥產品中，超級火山泥的皮脂吸附能力和潔淨力是最強的。它含火山泥粒子及AHA成分，能去除角質及清爽毛孔，其獨家研發出「濟州火山皮脂淨化粉末™」成分，皮脂吸收能力比上一代火山泥高出2倍，有收斂毛孔、調節皮脂分泌、去除老廢角質、吸附粉塵、改善黑頭粉刺、深層清潔、清涼降溫、改善膚質、提亮膚色、增加毛孔彈力的10合1功效。但由於這款面膜的皮脂吸附能力太強，因此不太推薦給乾肌人士使用。

４）雪花秀玉容面膜

雪花秀玉容面膜是一款撕拉式清潔面膜，不要以為撕拉面膜就一定很具刺激性，它其實是相當溫和的。當中蘊含多種珍貴中草藥，包括滋陰丹、黃精粉、蜂蜜、馬齒筧、金銀花萃取物等韓方成分，有效清除臉上的死皮和雜質，營造乾淨及透明的肌膚。當中的玉竹及蜂蜜提取物使肌膚回復明亮清透，顯出活力的健康感。敷完20至30分鐘，撕下來時可以看到面膜會帶走了很多臉上的髒東西，皮膚即時變得更細膩及呈現光澤飽滿 。

５）DMC黑裏透白凍膜

這款是比較少見的凍膜型清潔面膜。它當中含有竹炭成粉，可深層清潔毛孔污垢，解決老廢角質堆積問題。由於它是凍膜，因此用起來完全不會有清潔面膜的乾繃感，當中的植物紓緩複方成分有補水的功效，甚至可作曬後修復使用。記得要厚敷大概3mm的厚度，不要為了節省敷很薄，敷太薄的話，乾掉會容易清洗不乾淨甚至發紅！