英倫品牌 x 女星　慈善鞋款傳遞正面訊息

2016年於倫敦創立的高級時尚品牌SAUVEREIGN（前稱R.SANDERSON），雖然僅僅成立數年，但憑着精湛的24K金箔手鍍技術打造出媲美藝術品的高踭鞋，讓SAUVEREIGN名字於時尚界廣泛流傳。今季品牌推出的ALKE系列，就採用大膽流暢線條勾勒出獨特的鞋款設計。除了沿用品牌招牌工藝打造24K金箔鞋踭外，鞋款更加入橡膠物料、記憶鞋墊及打孔裝飾細節，將舒適的運動風格與奢華格調完美結合。

此外，今季SAUVEREIGN更特別與慈善團體護苗基金合作，除了將ALKE系列部分銷售收益捐贈予護苗基金外，更邀請了宣萱、薛凱琪、倪晨曦、楊文蔚、林愷鈴及周秀娜等優秀女性典範參與「Creating Legends」慈善企劃，由這六位於事業領域獨當一面的時代女性演繹ALKE系列不同鞋款設計，向社會大眾傳遞「Trust Yourself」、「Believe in Extraordinary 」及「Be Brave」三句箴言，帶出鼓舞人心的正面訊息。