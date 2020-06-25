寫真戰一觸即發！33C「百萬直播網紅」10蚊有得睇

寫真戰向來是書展重頭戲，惟今年受新冠肺炎疫情影響，令書展一度險被叫停，有見及此一眾女模各出奇招自保，其中33C網紅張伊琳，率先在網上發行電子寫真，以良心抗疫價10元益粉絲，早在書展情況未明朗前已先贏一局，如今書展落實舉行，更即加推實體書，乘勝狙擊！其實貴為「百萬直播主」的她，早在網絡人氣高企，即使「疫」境下也有穩定的6位數字收入，今次殺入模界純粹一圓心願，她表示：「出寫真係我入行以來一直想做嘅事，希望趁後生留低倩影。」

與此同時，其他女模亦走相同策略，電子、實體寫真兩邊夾攻，當中入行多年的34B女模范安妮，早年曾北上發展、於網絡電影擔演女二的她，今次亦回歸寫真界分一杯羹，大玩鄰家女孩風格，備受期待。

至於新血方面，就有精通畫畫的才女「翻版陳芷尤」陳思晴，充滿藝術氣質的她主打男友視角，並以34D逼爆上圍冧宅男。

而神似蕊蕊的泰港混血兒余海娜，亦同樣「處女下海」，更博到盡「解放」D cup「胸器」，實行以「過江龍」身份殺出重圍。

雖然書展照常舉行，但有鑑於疫情尚未穩定，據知各寫真除實體發售，亦會安排郵寄方式送到府上，不過一眾女模依然堅持屆時到場親會粉絲，相當專業。