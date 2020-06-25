羅霖為三個仔拒絕追求者：等佢哋畢業先

藝人羅霖早前為梁梓禧（Roland）主持的香港開電視節目《是敢的》擔任嘉賓，分享在娛樂圈的心路歷程，大談自婚姻挫敗後，經歷半年的低潮期，終日以淚洗面，最終為了三名兒子而重新振作，成為勇敢的單親媽媽。

羅霖於1991年在時裝設計師張學潤介紹下參選亞姐入行，不過她自言性格內向，當時抗拒拍接吻鏡頭，每逢咀戲，她都會向監製要求「借位」：「你要我做空姐服務其他人，我做得到，但你要我同男演員好親密，我真係做唔到，就好似過檔無綫之後，拍攝《真情》同阿海（黃智賢飾）嘅咀戲都係『借位』。」

羅霖因為《真情》大熱帶旺人氣，但當時的她卻選擇了結婚而放棄事業：「我當時都有同家人商量，爸爸媽媽覺得我年紀唔細，如果再唔結婚就好難嫁出去；同時我都問咗薛家燕、李司棋嘅意見，佢哋都認為我要結婚，因為緣分係好難碰上。」羅霖婚後應男家要求淡出娛樂圈，但性格倔強的她仍堅持出席慈善活動及接拍廣告，因而令婚姻生活產生很大矛盾，最終離婚收場。

對於羅霖來說離婚是人生重大挫折，她透露離婚後半年，終日匿在房間以淚洗面，她形容當時在家裏哭濕了很多枕頭，最終憑宗教信仰，再加上為了三名兒子及父母，決定重建自信心、振作起來：「我曾經諗過要輕生，但我心諗，死好簡單，一了百了，但父母同小朋友會點？佢哋會痛苦一世，為咗佢哋，我要重新企起身。」為了生計，羅霖放下少奶奶光環，復出工作搵錢養家：「剛復出推出第一本寫真，當時我五十歲，一定有好多難聽嘅說話：『咁老仲出寫真集』、『邊有人睇』，但都要硬撐，我覺得人最重要係跌倒後企起身，不好因為其他人講嘅說話而失去自信，人總有高高低低。」仍然單身的羅霖透露現時不乏追求者：「小朋友都好鼓勵我去談戀愛，依家係有追求者，雖然佢哋嘅經濟條件唔錯，但佢哋只係想同我一齊住，唔想同我三個仔住；其實我依家忙到得連瞓覺嘅時間都冇，點去拍拖？所以我等三個仔都畢晒業，再去搵男友。」