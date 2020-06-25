文具控注意！2020日本文具大賞出爐名單

日本每年都推出很多得意、新奇的小物，而文具就佔了很大的比重，對於文具控來說，簡直是不能抗拒的巨大誘惑。要全部買光，顯然是不可能，但要買當然要買最好！

入手指標

一年一度的「日本文具大賞」絕對是一眾文具控的入手指標，而2020年的這份清單已經出爐，各個類型的第一名，都可謂實至名歸，其中剪刀界的第一名「便攜剪刀」，看似簡單，但設計精妙，實用性高。貼紙界的第一名「刺繡貼紙書籤」，方便了日常使用手帳的方法，Folder界的第一名「可立式文件夾」，完全為常用電腦的上班一族而設，至於擦膠界的第一名「MONO TOUGH強力擦膠」，當日甫推出已經引港、台兩地文具控搶購。其他得獎名單還包括Cutter界的第一名「安全美工刀」、萬字夾界的第一名「d─clips nano 萬字夾」、筆記簿界的第一名「Compack Note」、鉛筆芯界的第一名「KOKUYO ME系列鉛筆芯 0.7mm」、筆袋界的第一名「直立式筆袋」、漿糊界的第一名「PiT AIR超流暢膠紙機」、書法界的第一名「瞬間」和創意大賞得主「透明擦膠」等等，全部實力與受歡迎兼備，真係立即想擁有。這些獲獎文具早就登錄了本港三間大型書局，並正在舉辦「2020日本文具大賞展」 ，推廣期間以85折發售 ，各位文具控還不快點去入手！