無綫愛玩重口味CP！《飛虎》43歲陳山聰苦戀61歲陳秀珠

其實愛情無分年齡界限，但係加插喺劇集入面，難免令觀眾投入唔到...

無綫熱播劇《飛虎之雷霆極戰》已進入結局篇，劇情愈來愈緊湊，日前講到陳山聰為向林嘉華報仇，綁架咗佢老婆陳秀珠同女兒蒙嘉慧，當大家估緊陳山聰同陳秀珠嘅關係時，陳山聰竟然爆出一句「我鍾意嘅係你」！

事關陳山聰曾經換面回春，而「雙陳」以前係舊情人關係，陳山聰仲叫陳秀珠「跟番我」，睇到一眾網民眼都凸埋，指43歲陳山聰同61歲陳秀珠呢對CP（螢幕情侶）有啲重口味，話相差18年做到母子喇！唔單止係咁，原來陳山聰仲係30歲吳業坤嘅老竇，一時玩「母子戀」一時又有咁大個仔，睇到網民頭都大埋，真係要叫一聲「媽～好亂呀！」

唔少劇集愛玩重口味CP，好似《名媛望族》70歲劉松仁同40歲楊怡呢對夠晒經典，當中一幕激吻更為觀眾留下深刻印象，劉松仁被楊怡咬住下唇呢個鏡頭真係無法忘記！

而《逆緣》中40歲黎諾懿同54歲夏文汐亦大玩母子戀，雖然實際年齡相差14歲，但係呢嗰激吻戲就被網民指好重口味，同樣令網民難以投入！

仲有《My盛Lady》江美儀與許紹雄中飾演一對，兩個拍埋一齊已經夠爆笑，其中一幕兩人着上校服扮學生哥同學生妹，呢一幕真係睇到硬晒...個拳頭！