【CCTV為證】安采妮爆被前經理人「郁手郁腳」

安采妮和人夫前經理人陳達仁關係糾纏不清，她接受東網訪問時，首度公開堅持要離開前經理人的原因，她說：「其實我被人郁過無數次，佢成日有理冇理都鬧我外，我最忍受唔住係佢郁我，次數多到我都唔記得。最深刻一次係搞到我入醫院，嗰日係我生日，嗰日我約咗屋企人同堂姐食飯慶祝，經理人就打電話嚟問我去咗邊，同邊個一齊？我答同屋企人，佢覺得我講大話，好嬲咁衝上嚟我屋企，我唔開門，佢竟然可以大力到撞爛門，跟住話我講大話，跟住就郁我。（做乜唔報警？）我好驚冇咗藝人呢份工，我冇錢點生活？我屋企有十幾隻狗同貓要養。」

她還提供多條手機及CCTV短片，片中見兩人郁手郁腳，一時采妮在床上被拉扯，一時在門邊被從後箍住，嘗試掙扎擺脫離開，她坦言說公開片段，全因前經理人不停向外界表示很錫她，對她好好，她擔心不知情者信以為真：「呢啲手機片同CCTV就係證明前經理人對我唔好，直情係好衰。」問前經理人是否好迷戀她？她直認：「我都感覺到，不過我唔會接受，因為佢有太太，又好多時會郁手郁腳，如果真係愛我，絕對唔會咁囉。」