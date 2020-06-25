周星馳抵押豪宅傳財困　黃一山代澄清：佢身家有…

藝人周星馳持有嘅山頂普樂道12號屋，近日向JPMorgan Chase Bank,N.A.承按，令唔少網友擔心周星馳嘅財政狀況，雖然周星馳未有為此事作出回應，但與周星馳合作多年嘅藝人黃一山，近日喺社交網平台拍片回應，有關周星馳經濟狀況，他說：「最近有很多人問我，星爺的經濟怎麼了？他是不是要破產？有人說他欠債6個億，有些人說他欠債10個億，所以他現在要把房子抵押了，所以他經濟是不是出現很大問題？」

及後黃一山指周星馳未同人透露呢件事，但就可以講一個關於周星馳嘅故事，指佢向來喜歡投資房地產：「我記得我拍逃學威龍的時候是1991年，那時候我們在街道拍戲，我在看劇本的時候，就看見星爺喜歡在房地產中介前面看，我就問星爺看甚麼？他說我在看店面，看豪宅呀。我就明白了星爺的興趣，就是投資房地產，所以星爺買了很多店舖，買了很多豪宅，估計沒有100個億，都有幾十個億。那麼有錢的人，大家問為甚麼他6億或10個億的現金都拿不出？我就想問，誰會在家裏放6億或10個億的現金？人家做生意的人都喜歡投資，所以你叫他拿錢出來是不可能的，但是你叫他拿物業出來變現金是絕對有可能的。」

所以講到呢度，佢叫大家唔使擔心周星馳：「他很多物業的，他現在住的那個豪宅保守估計都超過20個億，他只是拿自己的豪宅出來，變現一些錢還給人家，那就OK了，所以大家絕對不用擔心星爺的經濟狀況，他會繼續住豪宅，因為瘦死的駱駝比馬大。」

黃一山接受東網訪問坦承自己已廿年沒見過周星馳，星爺財政情況都是他的估計，不過，他笑言自己一向估周星馳的事都估得好準：「當年我同佢合作拍戲，佢從來冇鬧過我，因為我估到佢要乜嘢，只係一啲估唔到星爺要咩嘅，先會畀佢鬧，雖然自從《喜劇之王》試鏡之後，我都冇見過佢，不過，都有同佢身邊嘅人聯絡，都會估到佢嘅情況。」

談到當年拍《逃學威龍》周星馳最愛去地產舖睇筍盤，黃一山表示：「係呀，我記得佢去咗睇地產舖度睇，（佢咁喜歡投資磚頭，有冇過兩招畀你？）冇，佢唔會教啦，就算教，我都買唔起啦。」