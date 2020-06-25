迷你街機控制器 重拾實體操作的快感

在掌上遊戲機還未盛行的年代，街機是很多年輕人為之沉迷的消遣途徑。雖然現在的科技愈來愈先進，但是實體操作的感覺還是不一樣了。要重拾街機的感覺都不一定要落機舖，在家也可以做得到。因為《集合啦！動物森友會 》的大火令很多商店打鐵趁熱的推出了不同的Switch周邊產品，能不能脫穎而出就看創意了。

日本創意電器品牌Thanko就推出了一款「Switch用充電スタンドにもなる「アーケードコントローラーミニ」，既可以作為控制器，亦可以作為充電器，外表和操作參照了街機來設計，可以說是十分的懷舊。

用這個街機控制器來玩格鬥遊戲也太爽了吧，和人對打就更有感覺了。它由一個遙控桿和6個主要遊戲按鍵組成，還設有連射功能Turbo 鍵，爭取打到對手落花流水。

另一個重要功能是作為一個充電器時，可以邊充電邊玩，啱晒一眾機迷的所思所想。它還可以利用延長線，少少的遠程操作，也是為了頸椎着想了一下呀！

這款街機控制器重量大約200公克，尺寸為140×140×50mm，相當的小巧；價格是4980円（連稅）（約HK$358），心動嗎機友們？