硬食張曦雯鼻涕　黃宗澤傷腳拍打戲要演員跪拜

藝人黃宗澤（Bosco）於邵氏劇集《飛虎之雷霆極戰》中甜酸苦辣樣樣齊，與戲中情侶張曦雯有得甜蜜談情，卻因對方一場爆喊演繹而要食她鼻涕外，回想多次亦覺核突，但鏡頭下卻很淒美，二人的合作默契再昇華！至於他拍攝時被遊艇撞傷腳而骨裂的苦況，他稱休息12日便坐輪椅開工，包住腳拍戲等，Bosco形容是從影以來最苦不堪言，更要多謝各位兄弟姊妹的「跪拜」，配合他腳傷坐在輪椅上的高度。他稱：「我有場同吳卓羲對打嗰場，佢都要陪我坐輪椅對打，旁邊睇我哋打嘅兄弟姊妹，全部都要跪喺度好幾個鐘，真係唔好意思，因為要遷就我坐輪椅高度！」

因為新冠肺炎疫情關係，Bosco留家休息了四個月，除了在家避疫而肥了不少外，其投資的餐廳，於過去一年備受社會運動和疫情影響，虧蝕七位數，但他苦笑不想正視這個慘況並嘆謂：「預咗今年盤數蝕足一年！」不過，餐廳員工跟Bosco共同進退，他說：「我向員工講唔會執，大家共度難關，佢哋好好，自動凍薪同放冇薪假，好感恩，十幾個員工，其中個大廚都跟咗我十年，大家好好，唔想佢哋冇咗份工！我唔係大口氣話蝕得起，做生意條數唔係只計一年，我開咁多年都有賺有蝕，平衡到嘅話，咪當有個地方，招呼吓朋友食飯敍吓！」

避疫期間，Bosco強調四個月來都係自己一個人度過，期間以煲劇、打邊爐和行山打發時間，問到內地正印女友張沙沙和香港的緋聞女友陳嘉桓兩女，又可有於疫情期間招呼到家打邊爐？他笑說：「梗係冇啦！嗰啲唔係真！我只約過行山朋友返屋企打邊爐，（阿媽冇催婚？）我啲親戚叫我結婚生孫畀我媽玩，我媽即刻話咪搞呀！雖然我都就快40歲，但順其自然啦，阿媽冇畀壓力我，我就更加冇壓力啦！」

Styling : Queenie Yu

Make Up : Cyrus Lee

Hair : Kel Fung @ HH hair.nail