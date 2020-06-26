東方日報C1：港姐面試有驚喜「港版子瑜」冧掂評審

新一屆港姐前晚進行網上直播面試，佳麗質素不俗，索女要數「港版子瑜」郭栢妍，清純的她是港大碩士生，被網民捧成大熱門。狂野之選則有剝衫晒「咪咪」教健身的空姐廖慧儀和青春無敵的「嫩版陳自瑤」黎卓童。

《2020香港小姐競選》今年因疫情破天荒以「網上版」進行，前晚首輪視像面試過程在網上直播，觀眾能夠參與向佳麗提問，相當有新意。大會預計有50位佳麗參與面試，但實際只有31人現身，由於是網上進行關係，吸引到身在世界各地包括美國、加拿大、挪威及瑞士等靚女參加，佳麗整體質素不俗，不乏靚女、高學歷。

去年落選 陳慧欣捲土重來

首輪面試，最省鏡要數已被網民熱捧的「港版子瑜」郭栢妍，樣子甜美的她酷似韓國女團TWICE成員周子瑜，除了獲網民大讚清純，大會評審余詠珊亦讚靚並不斷提問，加上她擁有高學歷，是港大市場學碩士學生，相信入圍冇難度。除了清純索女，更有「狂野空姐」廖慧儀，現年23歲、身高1米68的她，面試時打扮斯文，但在網上發現她不少火辣照，她兼職模特兒，與男友開設社交平台頻道，除了分享中門大開晒半球的化妝情況，還有一段在健身室豪放地脫去外衣示範動作的片段，「咪咪」呼之欲出，身材勻稱健美。另一辣妹是去年曾選港姐但五十強止步，目前身在美國的陳慧欣，今年再接再厲的她「事業心」爆棚，以紅色低胸裙面試已夠搶鏡，更不慎露胸墊，正在夏威夷讀大學的她亦不時在網上派福利，大晒三點式泳衣照。

「嫩版陳自瑤」黎卓童省鏡

首輪佳麗年齡最細是17歲學生葉芷澄，有待琢磨。另一年輕佳麗19歲「嫩版陳自瑤」黎卓童（Bowie）則省鏡得多，正在城市大學修讀BBA的她擁1米70高挑身材，充滿青春氣息，不時在網上分享生活照及水着相，甜美可人。而22歲的「有米劉佩玥」梁懿婷不時網晒周遊列國歎美食的照片，家境似乎不俗。

前晚面試開始時出現4分鐘有畫冇聲的情況，又有佳麗視像畫面倒轉，亦有澳洲佳麗投訴呆等多個小時未能面試。對此，無綫回應：「港姐於疫情下首次進行網上面試，少不免會發生例如參加者網絡不穩定等問題，大會稍後會再與各部門商討，跟進相關技術問題。」

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