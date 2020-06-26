麥潔兒Market Place　細尋優鮮煮意

由於為食而走入廚房鑽研美食並打響名堂、獲得「美女廚神」稱號的麥潔兒，每日接觸不少食品，她坦言很愛逛超市，因見到不同食材便有源源不絕的煮食靈感。

麥潔兒（Kit）熱愛美食，而且煮得一手好菜，既是飲食作家、烹飪導師，又是食物造型師，有關食物方面的事宜，她都充滿熱誠。日前她現身朗豪坊Market Place，對於這間全新的特色超市，無論店舖設計、擺設布局或種類繁多的產品，均令她讚嘆不已！朗豪坊的Market Place搜羅來自世界各地以及本地生產的多個優質品牌和產品，更提供多款美饌，選擇包羅萬有，讓人盡情享受「優鮮」購物體驗！店內有六大焦點，包括國際獲獎佳釀、過百款香港品牌產品、逾200款健康零食、美饌佳餚專區、優質肉類及果園直送時令蔬果，絕對是美食愛好者的最佳購物好地方！

全球搜羅時令蔬果

Kit見到不同顏色的西蘭花時十分雀躍，還講解不同顏色有不同質感及味道；講到番茄，她表示不同國家的番茄有不同甜度，特別推介荷蘭的車厘茄，因為甜度最高。當她走到優質肉類專區時，又輕鬆講解不同品種的肉類有不同質感，而且價廉物美。此外，見到店內有不少香港品牌產品，Kit都一一品嘗，她自言很支持本地製作，大讚這裏有不少產品值得推介。

Kit受訪時表示，由於疫情關係，多了不少「廚神」，她說：「依家多咗好多人煮飯，所以買餸變咗好日常，我平時鍾意喺超市買餸，方便、潔淨又舒服，而且好多選擇，好多來自唔同國家嘅食材可以揀，仲不時有好多驚喜，價錢有啲仲好平。」平日除了煮家常菜，她亦鍾情煮西餐，有興致時還會中西合璧：「好似整三文治咁，我會用香港製造嘅醬料，再加外國入口嘅肉，出嚟效果好有外國Feel，但又有本地風味。」

Shopping過程攞靈感

Kit亦有出書寫食譜，又自創不少美食，問到靈感來源，她說：「每一次食嘢嘅經驗，每日Shopping或者睇到唔同嘅食物，都係一個學習過程。食材帶畀我好多靈感，唔係我運用得佢哋好好，反而係佢哋幫咗我，好似番茄原來品種咁重要，以度數去分辨甜度，又例如肉類，你以為係普通嘅豬肉，原來又唔係，佢哋可以好矜貴，只係食一種飼料或一種果實，咁樣會令肉質更好味。」

結婚4年的Kit堪稱幸福人妻，問到是否以美食俘虜老公的心？她笑說：「呢個係其中一個因素，咁我仲有好多優點，不過佢畀我搞到肥咗就真，同埋變得識食咗。佢未識我之前，對食嘢冇乜要求，依家認知多咗。」至於工作新動向，她透露有不少諗頭，會繼續研發新食品，對煮食依然充滿熱誠。

美酒專區 千種選擇

熱愛杯中物的人士，集逾千款佳釀的美酒專區就啱晒你！包括自學成材、曾被多本葡萄酒專業雜誌選為「年度最佳釀酒師」的傳奇人物Charles Smith所推出的Wines of Substance系列美酒，以及多款從世界各地採購而來的得獎佳釀，絕對能滿足所有愛酒之人。而最矚目的，首選由一群遷居香港的「鬼佬」所創立、香港製作的gweilo beer鬼佬啤酒，旺角朗豪坊的Market Place還獨家發售一款全新精釀啤酒Portland St Pale Ale，以Market Place所在的旺角砵蘭街命名，極有意思。

另外，行到Kitchen on the go專區，香氣撲鼻令人食指大動，包羅萬有的環球美食，必有一款合你心意。除了經驗豐富的壽司師傅每日以100%日本米及新鮮食材製作的壽司外，還有慢煮雞、人氣牛角包及多款美食、小食、輕食、沙律等，不單是購物期間稍作果腹的最佳之選，更是上班一族選購午膳的必到之地。

集合逾百香港品牌 使乜周圍撲？

香港有不少優質本地製造品牌，但很少有集中銷售點，每次均要周圍撲。Market Place為支持香港品牌，四出搜羅多款歷史悠久和新進冒起的優質本地產品，有令人期待的二澳農作社推出的「本地人系列」各款醬料；還獨家呈獻「成師傅奇味雞煲醬」，由成師傅嚴選各種材料，以手工慢火熬煮而成，味道香辣惹味，自然醇厚。另外還有滿載香港人童年甜蜜回憶的老字號椰子產品品牌甄沾記、連續兩年榮獲日本旅遊天書acruco評選為香港美味手信第一位的純手工創意曲奇餅店Glory Bakery、每日新鮮烘焙的the BAKERY餅家。

現今香港人愈來愈注重健康，Market Place特地引入多種無添加手工製食品，包括純素食品牌SO COCO、健康食品品牌Nicole's Kitchen、養生的三代茶葉世家Yumthé、The Nutter Company的果仁醬、「關小姐」的老陳皮冰糖燉檸檬、新鮮手造的發酵茶品牌Taboocha大杯茶，還有著名飲食專欄作家麥麗敏創立的「大師姐」傳統糕點和醬料等，集過百款香港品牌。