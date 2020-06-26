白羊：人氣及事業運回穩，但情緒及家庭運稍遜，需多加集中，求職、謀事等需予耐性。

金牛：人氣大旺，辭令及思考力稍遜，做生意、開單、簽約等需予耐性，宜多作後防。

雙子：社交運及人氣稍佳，但財運不穩，聯誼社交雖能增廣人脈，但需量入為出多節約。

巨蟹：戀愛及事業運略佳，但人氣及社交運不穩，低調行事多作協調，有助爭取上位。

獅子：工作及事業壓力較大，加上精神狀態及士氣略為不穩，求職、轉職等需多予耐性。

處女：社交及婚姻生活或較不穩，已婚或同居朋友宜善用時間，勿顧此失彼而招來投訴。

天秤：人氣稍遜，事業運略為不穩，求職、謀事或升遷等宜擇善而行，避免急進或洩氣。

天蠍：工作壓力稍大，出勤、公幹及海外項目等需努力不懈，公餘多休息有助提升士氣。

人馬：社交運稍遜，人事變動及問題或會較頻，避免介入或評論別人，將有助減免煩惱。

山羊：人氣稍遜，桃花及戀愛運略為不穩，多交流、多約會將有助增情誼及維持穩定。

水瓶：體能略為不穩，工作壓力或會較大，宜減少應酬多休息。開單、簽約等需予耐性。

雙魚：人氣不穩，人緣及桃花運較旺，但人事及溝通問題或會較頻，宜多注意言行態度。