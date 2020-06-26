HomeSquare「香港家居折2020」全城熱切期待

【特約報道】全港最大一站式家居主題商場HomeSquare的年度盛事「香港家居折2020」，今年特以「The Smartest Buy Ever 家點娛樂‧精彩日常」為主題，讓大家無需大破慳囊就可以打造一個精彩溫馨的愜意居所，即使暑假不外遊，都可以一個人享受MeTime、兩小口子甜蜜渡日、與家人共聚天輪之樂，安坐家中品味自家影院、學做廚神，以至瞓個好覺，做享受生活的事！

首推上網留貨！ 開售日即可到商場帶心頭好回家

HomeSquare「香港家居折2020」精選超過58,000件品味家具及家品以低至1元、100元及1折開售，由7月12日至8月12日期間限量推出，於HomeSquare獨家發售。今年為了讓大家更舒適安心地搶得筍貨，HomeSquare貼心地首度推出「Smart Buy筍貨網上預留服務」，大家由7月8日至10日，登入「Smart Buy筍貨預留專頁」，選取想預留的貨品，登記姓名、電話及電郵，成功登記者即可換領「Smart Buy 預留證」；專頁一連3日每天推出不同的限量貨品，搶不到的話第二日可以重來，讓大家更有彈性地預留心頭好。大家只需於7月12日親臨HomeSquare付款即可把心水貨品帶回家！成功於專頁登記並購買了心水家品的客戶更可獲贈HomeSquare 及新城市廣場購物現金券乙套！

7月12日震撼開售日 秒殺城中熱賣潮物及在家必備單品

一如以往，今年HomeSquare繼續為大家搜羅名牌傢俬家品、寢室用品、家精品、以至家居電器，讓大家可以一站式以激筍價入手全屋家具換新裝，而7月12日震撼開售日的筍貨當然是重中之重！當中最矚目的，當然是潮人家居必備的Dyson至尊產品包括SupersonicTM風筒、PURE COOL LINK TM2合1風扇空氣清新機以及V8 Fluffy無線吸塵機以1折發售，只需338元便可入手女生熱捧的Dyson風筒，在家也可輕易吹出不同造型！而注重品味生活的你，就不容錯過以1折激抵價發售的瑞士JURA A1全自動咖啡機。還有decor collection 的鮮色360度可轉動椅，小巧養眼的設計最適合小家庭。而大型實用傢俬如真皮梳化、每年必被瞬間搶購一空的1折名牌床褥、餐枱餐椅等都一應俱全。今年HomeSquare更特別準備了多款家居清潔用品於開售日發售，包括1折的韓國HDBM-300 潔體廁板及日本可菱水櫥下型瀘水器，$100紫外光高效殺菌消毒棒，$1花灑瀘心、$1酒精搓手液和$1消毒噴霧，讓大家可以安心安全在家過精彩的暑假！

The Point 會員以小換大 精明搶三重賞

而The Point by SHKP會員更可盡享額外優惠，於7月12日至8月12日活動期間，會員憑300積分於「新地商場」手機App中兌換指定優惠貨品的「Smart Buy預留證」，便可於3日內到HomeSquare，以低至5折的「Smart Buy價」購買心頭好！同時又可享有積分Double Up，於不同主題周購買與該主題相同的家具家品滿$2,000，就可得2X積分。另外，會員於活動期間逢星期四中午12時憑300積分，於「新地商場」手機App中兌換「10X積分登記證」，憑證單一以電子消費滿$2,000，即賞10X積分，齊齊瓜分200萬分！三重賞三重著數！

震撼開售日必搶

Dyson Supersonic™ 風筒

原價：$3,380

折扣優惠：1折

Smart Buy 激筍價：$338

限定數量：3件

Dyson V8 Fluffy 無線吸塵機

原價：$3,680

折扣優惠：1折

Smart Buy 激筍價：$368

限定數量：2件

Dyson PURE COOL LINK TM TP04座地式2合1風扇空氣清新機

原價：$5,480

折扣優惠：1折

Smart Buy 激筍價：$548

限定數量：2件

日本可菱水A101ZC櫥下型瀘水器

原價：$5,480

折扣優惠：1折

Smart Buy 激筍價：$548

限定數量：5件

瑞士JURA A1 全自動咖啡機

原價：$7,880

折扣優惠：1折

Smart Buy 激筍價：$788

限定數量：2件

Ulferts歐化傢俬Andrea全真皮2座位梳化

原價：$78,800

折扣優惠：1折

Smart Buy 激筍價：$7,880

限定數量：1件

寫意MeTime

B&O Beosound A1 2nd Gen無線藍牙喇叭

原價：$2,198

折扣優惠：85折

Smart Buy 激筍價：$1,868

限定數量：10件

Creative Co-Op Home CUBE 櫃桶開合餐檯

原價：$3,599

折扣優惠：56折

Smart Buy 激筍價：$1,999

限定數量：50件

maxcare按摩一心椅

原價：$14,800

折扣優惠：1折

Smart Buy 激筍價：$1,480

限定數量：1件

ARTISTIC & CO.24K提拉緊緻美容儀

原價：$12,150

折扣優惠：73折

Smart Buy 激筍價：$8,868

限定數量：5件

兩口子 Sweet Moment

Creative Co-Op Home 復古LED心形燈牌

原價：$499

折扣優惠：$1

Smart Buy 激筍價：$1

限定數量：1件

Gemini 5.5公升多功能電子氣炸鍋

原價：$1,998

折扣優惠：32折

Smart Buy 激筍價：$638

限定數量：20件

Francfranc ELEVER餐椅 (1套2件)

原價：$3,600

折扣優惠：4折

Smart Buy 激筍價：$1,440

限定數量：1件

Treca 馬可孛羅床褥

原價：$45,000

折扣優惠：1折

Smart Buy 激筍價：$4,500

限定數量：1件

天倫Family Time

Gemini 多功能全自動 “升降”火鍋機

原價：$1,498

折扣優惠：33折

Smart Buy 激筍價：$488

限定數量：20件

FLEXA 小童桌組合 (1檯3椅)

原價：$3,500

折扣優惠：1折

Smart Buy 激筍價：$350

限定數量：1件

J SELECT LIFY健康養生智能草本沖泡機

原價：$3,568

折扣優惠：86折

Smart Buy 激筍價：$3,033

限定數量：6件

KUKA HOME Dingle 3座半真皮梳化

原價：$8,899

折扣優惠：$100

Smart Buy 激筍價：$100

限定數量：1件

HomeSquare「香港家居折2020」概覽

日期：7月8日至10日

• Smart Buy筍貨網上預留日：由7月8日（上午10時）至7月10日（晚上11時59分），登入「Smart Buy筍貨預留專頁」，登記獲得「Smart Buy預留證」，即可率先預留筍貨。

日期：7月12日至8月12日

• 震撼開售日：7月12日

• 客廳與燈飾：7月13日至19日

• 兒童天地與寢具：7月20日至7月26日

• 家居電器與精品：7月27日至8月2日

• 室內設計與廚房：8月3日至8月12日

時間：上午11時至晚上9時

地點：沙田鄉事會路138號（港鐵沙田站B出口；新城市中央廣場）

電話：2634 0666

網址：www.homesquare.com.hk