Justin不甘被屈性侵告兩網友索二千萬美元

加拿大天王Justin Bieber上星期被兩名女子於社交網站指控性侵，當時Justin即強烈否認，更揚言會採取法律行動。結果，Justin日前入稟控告兩位誣衊他的網友Danielle和Kadi誹謗。並索償合共2,000萬美元（約1.56億港元）！

根據法律文件指Justin擁有無可爭議的文件證據來證明她們的性侵犯指控無非是殘酷的捏造謊言。其中一名女子Danielle聲稱2014年3月於音樂活動被Justin的工作人員叫去與他在酒店見面。Justin於酒店房中叫Danielle上床陪他，雖然Danielle同意與他接吻，但反對更進一步，結果仍然被性侵。Justin反駁指他當時有出席該音樂活動，不過他沒有住女子所指的酒店。而他與當時的女友Selena Gomez表演完畢後一同離去並入住於鄰近租住的物業。

至於另一被告女子Kadi，她聲稱2015年5月在Justin出席Met Gala後，被他的工作人員邀請到酒店房與Justin見面，期間被他奪去貞操。Justin指Kadi是超級Fans在酒店外等他，渴望與他見面並藉此搏出位。而他更指Kadi與他從未見過面，他出席完Met Gala之後有出席私人慶功派對直至凌晨4時之後去食熱狗醫肚。Justin更表示有照片證明以及幾名目擊者可作證。