【營事檔案】鷹嘴豆泥墨西哥卷餅　潮食滋味

潮流興進食鷹嘴豆泥墨西哥卷餅，既美味又富營養，當作簡便午餐最適合不過。（作者提供）

近年不少咖啡店或輕食店都售賣墨西哥卷，是新興的潮流食物。這次就和大家分享製作墨西哥卷餅的方法，所用的材料非常簡單，同時富有營養，適合上班族平日作為自備的健康午餐。

卷餅方便搭配

今次製作的墨西哥卷餅材料豐富，當中用了波菜、番茄和蘑菇這些營養價值高的蔬菜，能夠提供膳食纖維和多種營養素，例如番茄含抗氧化的茄紅素和維他命C；蘑菇則含具抗氧化功效的麥角硫因和硒質，兩者都可以增強身體免疫力。菠菜則有豐富鐵質和葉酸，幫助身體造血和預防貧血。蔬菜和鷹嘴豆泥搭配一起吃，不但口感豐富，同時亦能提供飽腹感。不過除了以上幾款蔬菜，大家亦能根據個人口味而用其他食材代替，例如其他種類的沙律菜，又或者喜歡清爽口感亦可選用青瓜，都是不錯的選擇。

植物性蛋白質

卷餅中的鷹嘴豆泥是一款營養價值高的食物，含有豐富的植物性蛋白質和膳食纖維。此外，鷹嘴豆泥擁有低升糖指數，對穩定胰島素和血糖有一定程度上的幫助，所以對需要控制血糖的人士來說，是十分有益的食物；而且有研究指出，人進食了一定分量的鷹嘴豆泥後，能有效降低血液中的壞膽固醇及幫助降低血壓，幫助降低患上心血管疾病的風險。

【鷹嘴豆泥墨西哥卷餅】

材料：

蘑菇 6粒

番茄 2個

菠菜苗 60克

鷹嘴豆泥 (Reduced Fat) 適量

墨西哥餅皮 2片

做法：

1.把蘑菇切片、番茄切粒。

2.熱鑊炒熟蘑菇，倒掉多餘的水分並盛起備用。

3.在餅皮上先塗上鷹嘴豆泥，然後順序鋪上蘑菇、番茄和菠菜苗。

4.先把餅皮的兩側往內接起，然後卷在一起便成

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。