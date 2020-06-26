被姑仔指貪慕虛榮冇註冊入豪門　張韋怡：係事實婚姻

曾參選2007年港姐嘅張韋怡（GoGo），落選後加入無綫，拍過多套劇集，雖然只係做小角色，但背後財力驚人，2014年與經營家族生意嘅有米男友Michael Poon結婚，入住8,000呎獨立屋，過着少奶奶，兩人育有一子。

不過尋晚張韋怡嘅姑仔就喺社交網發長文，指名道姓直指張韋怡「貪慕虛榮、挑撥離間」：「你做乜嘢都好，你唔會攞到甚麼着數，我一定會保護我屋企人，過去一年你喺不同嘅朋友圈，周圍散播妖言惑眾嘅謠言，真係忍無可忍、佛都有火，我要揭穿你嘅真面目，心地惡毒嗰個係你唔係我。」

又話對方「開口埋口都係錢」，兩人係冇註冊結婚，貪錢嘅程度令人咋舌。姑仔又表示因為張韋怡影響兩兄妹關係：「日家嘈屋閉喺度講錢，我哋全家都唔鍾意你，全家都被你鬧過，連老人家都唔放過。之前就同我扮friend，喺我面前扮可憐。」

對於被姑仔數臭，張韋怡就話係事實婚姻，又話知道對方將呢啲經歷，投放咗去另一個阿嫂身上，佢直言同老公、二伯都係同一陣線，假如對方再有進一步行動，不排除以法律追究。而6月24日佢曾喺社交網引用尼采名言「What doesn’t kill me makes me stronger」再有感而發話：「有位老人家叫我如果有一天他的女兒向我們道歉，請我原諒她！當然那些都是十惡不赦的事！我三十多年人看到最醜惡的靈魂！『原諒』絕對不會，對於這種低劣骯髒的，直接跨過ignore，零接觸零感覺零想法！『無法報復』因為我跟本沒有可能會做到這樣『險毒和無聊』！但是亦『絕對不會原諒』當沒事發生！不能放下的人，都係失敗輸家👍🏻 做人不能麻木地善良😌 特別係面對陰暗險惡的人！既然彼此軌迹磁場不同，何必糾纏🤷🏻‍♀️」